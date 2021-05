Rathaus Bad Sulza nur zur Hälfte besetzt

Das Rathaus in Bad Sulza.

Bad Sulza. Nach weiterem Corona-Fall arbeitet die Landgemeinde-Verwaltung vor Ort in reduzierter Stärke.

Nach einem weiteren Corona-Fall im Rathaus von Bad Sulza sowie Quarantäne-Anweisungen durch das Gesundheitsamt ist der Hauptverwaltungssitz der Landgemeinde nur noch mit elf Personen in Präsenz besetzt. Normalerweise wäre es etwa die doppelte Anzahl.

Zumindest intern habe das zu keinen dramatischen Einschränkungen geführt, da das mobile Arbeiten über die neue Videokonferenzsoftware von zu Hause recht gut funktioniere, so Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze (SPD).

Zu einer Entspannung der Lage komme es voraussichtlich über das Wochenende, wenn die Quarantäne für Teile des Bauamts und der Führungsetage abgelaufen ist. Der Rathauschef ist nach eigener Auskunft zuletzt negativ schnellgetestet worden und hofft, an der Gedenkveranstaltung zum 8. Mai, 13 Uhr, am Hauptfriedhof in Bad Sulza teilnehmen zu können.

Positiv überrascht sei er von den Reaktionen der Bürger, so Schütze. Diese hätten vielfach Verständnis gezeigt, dass die Verwaltung gerade nur eingeschränkt arbeiten könne. Da der Großteil der nicht infizierten Verwaltungsmitarbeiter ab kommender Woche wieder verfügbar sein wird, könnten dann wieder Anliegen aller Art abgearbeitet werden. Trotz Quarantäne seien in größerer Zahl bereits Termine für die kommenden Wochen vergeben worden.