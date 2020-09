Berlin. In Mecklenburg-Vorpommern durchsuchen 70 Beamte Wohn- und Büroräume. Der Verdächtige soll ein 40 Jahre alter Bundeswehrsoldat sein.

Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern durchsucht seit Montagmorgen Wohn- und Büroräume in Neubrandenburg. Offenbar steht ein Soldat der Bundeswehr unter Extremismusverdacht. Die Staatsanwaltschaft Rostock bestätigte dem ARD-Magazin „Kontraste“, dass „wegen Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat nach § 89 a StGB“ ermittelt werde.

Durchsuchungen: Verdächtige pflegt Kontakte in rechtsextreme Kreise

Der Verdächtige soll demnach 40 Jahre alt und in der rechtsextremen Szene gut vernetzt sein. Der Mann soll „Kontraste“ zufolge in der Tollense-Kaserne in Neubrandenburg stationiert sein. Er zeige sich den Ermittlern gegenüber sehr kooperativ.

Ausgangpunkt seien umfangreiche Ermittlungen des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) in enger Kooperation mit dem Verfassungsschutz und Strafverfolgungsbehörden, sagte eine MAD-Sprecherin. Auch das Verteidigungsministerium hat „Kenntnis von dem Vorfall“, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen sind aktuell rund 70 Beamte im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft verweist auf die Unschuldsvermutung, die zunächst grundsätzlich gelte.

(yah/dpa)