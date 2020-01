Razzia im islamistischen Milieu: Das ist bisher bekannt

In mehreren Bundesländern rückten Dienstagmorgen Polizisten an, um Durchsuchungsbeschlüsse im „islamistischen Milieu“ umzusetzen. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin und das dortige Landeskriminalamt führen ein Verfahren wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat. Von der Polizeiaktion betroffen ist Arnstadt im llmkreis.

In Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen sowie Thüringen rückten 180 Polizisten an, um insgesamt an neun Orten Objekte zu durchsuchen. Es soll mehrere Festnahmen gegeben haben. Das wollte die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag nicht bestätigen. „Voraussetzungen für Haftbefehle gegen fünf Beschuldigte liegen derzeit nicht vor“, twitterte die Behörde am Nachmittag. Die bisherigen Ermittlungen hätten keine dringenden Verdachtsmomente ergeben. Allerdings habe die Auswertung des Beweismaterials erst begonnen.

Bargeld, Hieb- und Stichwaffen sowie Datenträger beschlagnahmt

Den Tatverdächtigen tschetschenischer Abstammung im Alter zwischen 23 und 28 Jahren wird unter anderem vorgeworfen, „Örtlichkeiten für einen etwaigen späteren islamistisch motivierten Anschlag ausgespäht zu haben“. Bei einem der Verdächtigen sei während einer Polizeikontrolle zur Gefahrenabwehr entsprechendes Bildmaterial auf dem Handy gefunden worden, heißt es. Die Durchsuchungen sollen Klarheit über die mögliche Motivlage bringen.

Offenbar hatten die Ermittler Erfolg. Es seien Bargeld, Hieb- und Stichwaffen sowie Datenträger aufgefunden und beschlagnahmt worden. Eine Anschlagsgefahr würde nach dem aktuellen Informationsstand derzeit nicht bestehen, gab die Generalstaatsanwaltschaft Berlin vorerst Entwarnung.

Hubschrauber der Bundespolizei im Einsatz

Die Thüringer Polizei war mit Ausnahme des LKA in die Aktion kaum eingebunden. Die örtliche Polizeidienststelle wusste nach Informationen dieser Zeitung bis zum Mittag nicht, was in Arnstadt vor sich geht. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte da schon veröffentlicht, dass sich die Aktion auch auf die Stadt im Ilmkreis erstreckt.

Hinweise, wonach Einsatzkräfte der Bundespolizei an der Razzia mit beteiligt gewesen sein sollen, wurden am Dienstag nicht bestätigt. Allerdings überflog ein Super Puma-Hubschrauber der Bundespolizei am Morgen Arnstadt und am Nachmittag mehrfach den Erfurter Flughafen. Diese Hubschrauber nutzt die Bundespolizei auch zum Verlegen von Personal, darunter der Spezialkräfte.

Freistaat könne als Rückzugsgebiet gelten

Nach Angaben mehrerer Medien könnte eines der mutmaßlich ausgespähten Anschlagsziele die neue Synagoge in Berlin-Mitte sein. Schwerpunkt der Durchsuchungen war am Dienstag Berlin.

Die Polizeiaktion habe gezeigt, dass auch in Thüringen die reale Gefahr bestehe, islamistischen Terroristen zu begegnen, sagt Kai Christ, Chef des Landesverbandes der Gewerkschaft der Polizei (GdP), dieser Zeitung. Für die Beamten stelle sich noch intensiver die Frage nach dem Tragen und der Qualität ihrer Schutzausrüstung. Der Freistaat könne als Rückzugsgebiet gelten. Damit bestehe die Gefahr, selbst bei einer Verkehrskontrolle auf Islamisten zu treffen.

Kai Christ räumte ein, dass die Schutzausrüstung der Polizei in den vergangenen Jahren deutlich verbessert wurde. Allerdings stelle sich nach seinen Worten jetzt auch die Frage der Bewaffnung. Dabei müsse auch über die Anschaffung von Mitteldistanzwaffen gesprochen werden, betont der Polizeigewerkschafter.

