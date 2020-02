Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Rechte“ Steigbügel an Privatadressen von Thüringer Abgeordneten gesendet

„Man fragt sich schon auch immer, was als Nächstes kommt“, sagt ein Abgeordneter der CDU-Landtagsfraktion dieser Zeitung. Seinen Namen will er in dem Zusammenhang nicht in der Zeitung lesen. Wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen der Union, aber auch der FDP hat er am Donnerstag ein Paket in der Post gehabt – gesendet an seine Privatadresse. Inhalt: ein Steigbügel. Für die Unterscheidung beklebt mit einem kleinen Zettel: „rechte Seite“.

Die Anspielung ist klar: Mit der Zusendung soll deutlich gemacht werden, dass es die CDU- und FDP--Abgeordneten gewesen seien, die mithilfe von rechten Abgeordneten den Liberalen Thomas L. Kemmerich (FDP) zum Thüringer Ministerpräsidenten gemacht haben. Sie sollen also sämtlich als „Steigbügelhalter“ gebrandmarkt werden. „Wenn man das macht und schickt die Pakete an den Landtag, oder das Abgeordnetenbüro, dann ist es zwar auch nicht schön. Aber die Familie bleibt außen vor“, sagt der Christdemokrat noch. Ein Sprecher der Fraktion bestätigt, „dass nahezu alle Abgeordneten“ ein solches Paket bekommen hätten. Auch die FDP hält sich mit Bewertungen zurück. Deren Fraktionssprecher bestätigt, dass drei der fünf Abgeordneten ein Paket mit beschriebenem Inhalt erhalten haben. Man gehe aber davon aus, so der Fraktionssprecher, dass auch hier Pakete zugesendet werden sollten, aber nicht die richtigen Privatadressen angegeben wurden. Eine der Abgeordneten hat das Landeskriminalamt eingeschaltet. Auffällig beim Blick auf die Lieferscheine ist neben der Markierung „rechte Seite“ auch die Adresse. Hier wird die Anschrift der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen missbraucht. Absender ist ein falscher Reitbedarfhandel, den es nicht gibt. Eine Sprecherin der Erinnerungsstätte erklärte, dass sie von der Sache bisher nichts gehört habe, fügt ironisch hinzu, dass sich da jemand „viel Mühe“ gemacht habe. Liveblog Regierungskrise: Linke will Landtag auflösen, sollte Ramelow keine Mehrheit bekommen Die Stellvertreter übernehmen Thüringer CDU