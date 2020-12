„Reichlich zu tun bei der Gleichstellung“: Kritik an Bestrebungen der AfD

Die Novelle des Gleichstellungsgesetzes steht an. Das werde allerdings nicht mehr in dieser Legislatur bis April 2021 möglich sein.

Die Gleichstellung von Mann und Frau ist nicht nur im Grundgesetz, sondern auch in der Landesverfassung festgeschrieben. Für Thüringen heißt es in Artikel 2, Absatz 2: Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Das Land, seine Gebietskörperschaften und andere Träger der öffentlichen Verwaltung sind verpflichtet, die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Bereichen des öffentlichen Lebens durch geeignete Maßnahmen zu fördern und zu sichern. Daraus lässt sich ableiten, dass das Land in der Pflicht steht, aktiv zu werden. Beispielsweise durch Personen, die sich um das Thema kümmern.

Herold: Gleichstellung verweigert sich "biologischen Realitäten"

Das ist Konsens der Parteien von den demokratischen Parteien im Bereich konservativ, liberal, mittig bis grün und links. Anders sieht das die AfD, indem sie Probleme bei der Gleichstellung negiert. Die rechtliche Gleichberechtigung von Mann und Frau ergebe sich aus dem Grundgesetz und sei insofern "längst Normalität", äußerte sich jüngst Corinna Herold, die in ihrer Fraktion Sprecherin für Gleichberechtigung, Religion und DDR-Unrecht ist. "Gleichstellung", so Herold, sei "ein ideologischer Begriff aus dem Gender Mainstreaming, der sich biologischen Realitäten verweigert", heißt es ihrerseits zu dem Thema, wobei der Text mit einem Foto einer jungen Frau im weißen Kittel an einem Mikroskop Blick auf sich zieht. Die AfD-Fraktion fordere "einen prinzipiellen Kurswechsel in der Gleichstellungspolitik".

AfD will Amt über Gesetzentwurf ausbremsen

Zudem gibt es das Bestreben, die Position der Beauftragten für die Gleichstellung von Mann und Frau in Thüringen abschaffen. Übernommen hat dieses Amt zum 1. Juli 2020 die vormalige Bildungsstaatssekretärin Gabi Ohler. Karola Stange, die Sprecherin für Gleichstellungspolitik der Linke-Fraktion, sieht seit Jahren das Bestreben der AfD kritisch, über die Kostenschiene die Gleichstellungsbeauftragte einsparen zu wollen. Nun gebe es einen AfD-Vorstoß, das Amt über einen Gesetzentwurf auszubremsen. Die AfD bestätigte auf Anfrage dieser Zeitung, dieses Vorhaben weiter zu verfolgen.

Funktion der Gleichstellungsbeauftragten nicht kleinreden

Stange von den Linken gibt an, von der AfD werde auch ins Feld geführt, dass der Landesrechnungshof bereits 2017 erklärt habe, Thüringen beschäftige zu viele Landesbeauftragte. Im Haushalt des Landes geht es nach Angaben von Stange "um 470.000 Euro, die für den Bereich Gleichstellung im Haushalt stehen". Die Linke findet es "perfide, die Verfassung als Begründung zu nehmen", gerade so, als genüge es, dass etwas in der Verfassung stünde und sich damit das konkrete Handeln des Staates oder des Landes erübrige. "Eigentlich ist es doch so: Aus dem, was in der Verfassung steht, muss abgeleitet werden, was wie gesetzlich verankert werden kann", sagt die Politikerin, die wie Herold in Erfurt zuhause ist. Stange sagt: "Das Thema der Gleichstellung muss weiter vorangebracht werden. Die Novelle des Gleichstellungsgesetzes steht an", sagt sie. Das werde allerdings nicht mehr in dieser Legislatur bis April 2021 möglich sein. Wichtig sei, dass die Funktion der Gleichstellungsbeauftragten jetzt nicht kleingeredet werde.

Schließlich spiele sie auch eine wichtige Rolle, wenn es um das Thema häusliche Gewalt gegen Frau und Mann gehe. Zudem müsse auch etwas getan werden, damit bei den Führungspositionen Frauen gleiche Chancen haben. "Da gibt es reichlich zu tun", so Stange. Umso wichtiger sei es, "diesen alten antifeministischen Reformgedanken der AfD strikt abzuweisen", sagt Stange. Konsens sieht sie in dieser Frage bei Rot-Rot-Grün. "Und ich hoffe und baue darauf, dass die CDU genauso mit vorangeht bei der Stärkung der Beauftragten", betont die Linke.