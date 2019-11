Reif-Spirek: „Bevölkerung fühlt sich politisch obdachlos“

Dabei hat sich der Sozialwissenschaftler aus Erfurt immer wieder besonders auch mit dem rechten Rand der Gesellschaft beschäftigt. Und mit rechten Einstellungsmustern, die bis in die Mitte der Gesellschaft hinein reichen. Im Interview, das er als Privatperson und politischer Beobachter und ausdrücklich nicht in seiner Funktion als stellvertretender Leiter der Landeszentrale für politische Bildung gibt, spricht er über Fremdenfeindlichkeit; über „Durchgeknallte“, die sich in Notwehrsituationen wähnen; und über Linke, die noch einiges lernen müssen.

Herr Reif-Spirek, regelmäßig demonstriert die AfD in Erfurt, selbst ernannte Antifaschisten ziehen durch das Heimatdorf des AfD-Mannes Björn Höcke und die Zahl politisch motivierter Gewalttaten steigt - war das gesellschaftliche Klima in Thüringen schon mal so angespannt wie jetzt?

Das ist schwer zu sagen. Die 1990er Jahre habe ich jedenfalls auch nicht als besonders friedlich wahrgenommen, wenn ich daran zurückdenke, wie rechtsextreme Gruppen damals den öffentlichen Raum dominierten. Insofern gibt es eine Kontinuität zwischen der rassistischen Randale der frühen 1990er Jahren und der aktuellen Mobilisierung von rechts gegen Flüchtlingsheime. Schon deshalb, weil viele der heutigen Pegida-Demonstranten in den frühen 1990er als Jugendliche politisch sozialisiert wurden. Was wir heute erleben, sind auch die Langzeitschäden der politischen Kultur dieser Jahre. Der Nationalismus und die aggressive Fremdenfeindlichkeit sind gewissermaßen erwachsen geworden.

Also ist nichts an dem, was wir gerade auf den Straßen sehen, wirklich neu - sondern in den friedvollen 2000er Jahren verdeckt worden?

Das würde ich so auch nicht sagen, denn das rechte Spektrum unterliegt ständiger Veränderung. Pegida ist die größte fremdenfeindliche Mobilisierung seit 1945. Dass sich mit der AfD eine politische Kraft rechts der CDU etablieren konnte, ist ein klarer Einschnitt in der Entwicklung des Parteiensystems, den man in keiner Weise unterschätzen sollte. Die seit Jahren vom Thüringer Monitor aufgezeigten diskriminierenden Einstellungen vieler Menschen im Freistaat gegenüber sogenannten Fremden haben inzwischen den privaten Rahmen verlassen und werden politisch formiert.

Das ist aber kein reines Thüringer Phänomen, oder? In Österreich wäre ein Rechtspopulist gerade fast Präsident geworden...

Wir sehen europaweit einen Umbruch des Parteiensystems. Dabei läuft das Mitte-Links-Lager durch den Aufstieg des Rechtspopulismus Gefahr, strukturell nicht mehr mehrheitsfähig zu sein. Verantwortlich dafür ist eine über Jahre hinweg ignorierte Krise der politischen Repräsentation, wie ich das nenne. Das meint: Große Teile der Bevölkerung fühlen sich politisch obdachlos und sozial entsichert. Das ergibt ein brisantes Gemisch. Dass die AfD bei den Landtagswahlen im März überdurchschnittlich viele Menschen aus dem Nichtwählerbereich für sich mobilisieren konnte, ist Ausdruck dieser Ressentiment-geladenen, demokratischen Rebellion: Diese Menschen wollen auf der politischen Bühne gehört werden und nicht aus den Mustern politischer Repräsentation herausfallen.

Aber offenbar setzen diese Menschen ja nicht auf politische Repräsentation, sondern auf eine diffuse, folkloristische, völlig vereinfachte Vorstellung von Nation und Volk...

Gefährlich ist, dass das europäische Projekt - und damit eine zentrale Lernerfahrung nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges - in einer neuen Welle der Re-Nationalisierung zerbrechen kann. Die rechten Wahlerfolge drohen das gesamte Parteiensystem in Europa nach rechts zu schieben. Der Rechtspopulismus ist ein Projekt der Entpluralisierung, das die Emanzipationsfortschritte nach 1968 rückgängig machen will. Dies gilt für die Rechte von Minderheiten, die Akzeptanz unterschiedlicher Lebensstile und die Erfolge der Frauenbewegung. Aber wer glaubt, über grundlegende Rechte, etwa die von religiösen Minderheiten, direkt abstimmen zu können, gefährdet die repräsentative Demokratie, die genau diese Menschenrechte garantiert. In Deutschland kommt hinzu, dass Bewegungen wie Pegida zu einem Klima beitragen, das fremdenfeindliche Gewalttäter ermutigt.

Sie glauben also auch, dass die AfD für ein Klima mitverantwortlich ist, in dem ein junger Mann via Youtube von Brandanschlägen auf die in Erfurt geplante Moschee faselt, lange bevor über den Bauvorantrag überhaupt entschieden ist?

Das haben einige Landtagsabgeordnete bereits kritisiert, und die AfD hat diesen Zusammenhang zugleich abgestritten. Aber schauen Sie auf Anders Breivik in Norwegen, der als selbst ernannter Tempelritter 67 Jugendliche erschießt, weil er sich in einer Art Abwehrschlacht gegen den Multikulturalismus wähnt. Seine Verteidigungsschriften sind voller Bezüge auf islamfeindliche Blogs und rechtspopulistische Diskurse. Eine Agitation, die ständig den Untergang des christlichen Abendlandes heraufbeschwört, ermutigt natürlich auch Durchgeknallte, diesen Untergang in einem letzten Akt abzuwenden, den sie dann auch noch für Notwehr halten. Man sollte - gerade als Parlamentspartei - nicht rhetorisch zu einer Radikalisierung des politischen Klimas beitragen.

Auf der anderen Seite des politischen Spektrums haben selbst ernannte Antifaschisten vor wenigen Wochen im Heimatort von Höcke in Nordthüringen demonstriert - was erneut zu dem Vorwurf geführt hat, linksextreme Aktionen würden anders als die Aktivitäten von Neonazis öffentlich verharmlost. Stimmt das?

Der Linksextremismus wird nicht tabuisiert, nein. Es gibt ja darüber in Wissenschaft und Politik eine kontroverse Debatte, auch über den Begriff selber. Außerdem konstatiert die Polizeiliche Kriminalstatistik aktuell auch eine Steigerung der linksmotivierten Gewalttaten. Wir reden hier also über konkrete empirische Sachverhalte. Das darf sicher nicht darüber hinwegtäuschen, dass gerade auch in Thüringen der Rechtsextremismus das weitaus größere Problem ist. Grundsätzlich gilt aber: Jede Gewalttat ist eine zu viel. In demokratischen Gesellschaften ist nur ein Antifaschismus, der sich dem Prinzip der Gewaltfreiheit verpflichtet weiß, ein wirklicher Antifaschismus. Politische Gewalt ist immer zu sanktionieren, egal aus welcher politischen Richtung. Wenn wir eine Spirale der Selbstermächtigung zur Gewalt zulassen, sind wir schnell bei den Verhältnissen in der Endphase der Weimarer Republik. Dass es in der Antifa-Szene auch zahlreiche nicht-hinnehmbare Positionierungen gibt, ist erst jüngst durch die Auseinandersetzung um die Demonstration im Heimatdorf von Björn Höcke deutlich geworden, die Sie ja erwähnt haben. Dem Thüringer Ministerpräsidenten kann man in seiner scharfen Distanzierung von solchen Aktionen deshalb nur zustimmen.

Nun wird gerade in diesen Tagen viel über rechts und links auf der politischen Skala gesprochen - und darüber, wie sich Rechte und Linke angeblich gegenseitig hochschaukeln. Das verstellt doch den Blick darauf, dass es extremistische Einstellungen auch in der Mitte der Gesellschaft gibt, oder?

Die Sache ist meines Erachtens komplizierter. Wie schon erwähnt, zeigt der Thüringen-Monitor seit Jahren, dass auch in der Mitte der Gesellschaft zum Beispiel Rassismus und Fremdenfeindlichkeit tief verwurzelt sind. Das ist auch meine große Kritik an der Extremismus-Theorie, die ich für falsch halte, weil sie Probleme an die gesellschaftlichen Ränder delegiert - und sich die Mitte der Gesellschaft als Ort der politischen Unschuld vorstellt. Aber dort gehen solche abwertenden Einstellungsmuster bei sehr vielen Menschen noch immer mit demokratischen Orientierungen einher. Diese Widersprüchlichkeit wird weder durch das geläufige Bild vom Extremismus der Mitte noch von den Extremismus-Theorien erfasst.

Aber die Extremismustheorie besagt doch zunächst einmal genau das: Dass dem demokratischen Rechtsstaat von Links und Rechts Gefahr droht - und das Links- und Rechtsextreme zur Durchsetzung ihrer Vorstellungen auf Gewalt als Mittel setzen. Warum lehnen Sie diese Theorie dann ab?

Es ist unstrittig, dass Gewalt aus unterschiedlichen politischen oder religiösen Motivationen verübt werden kann und sie sanktioniert werden muss. Die Extremismustheorie verdankt gewissermaßen ihre Breitenwirkung diesem Sachverhalt. Das Problem dieses Ansatzes liegt nicht in ihrer unterschiedslosen Verurteilung politischer Gewalt, auch wenn sie gewaltsoziologische Unterschiede kaum in den Blick nimmt. Ihr problematischer Kern liegt in ihrer Staatsfixierung und ihrer Blindheit gegenüber gesellschaftlichen Diskriminierungs- und Ausgrenzungspraktiken. Fremdenfeindliche Aussagen zum Beispiel - wie etwa des AfD-Politikers Alexander Gauland über den Fußball-Spieler Boateng - beschädigen die politische Kultur und das Zusammenleben, aber sind noch lange nicht „extremistisch“ im Sinne der Extremismustheorie, weil sie noch keinen Angriff auf die demokratische Verfassungsordnung darstellen. Das Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit von Wilhelm Heitmeyer fasst die gesellschaftlichen Problemzonen analytisch sehr viel genauer als sie in jeder Extremismustheorie gedacht werden können. Und es ist entwicklungsoffener, so dass man auch problematische Entwicklungen in bestimmten Milieus von Migranten integrieren kann.

Was ist denn der Kern der Theorie von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit?

Ausgehend von der Würde und Gleichwertigkeit aller Menschen nimmt das Konzept unterschiedliche Formen der Abwertung in den Blick. Es bezieht sich auf das Verhältnis zwischen Gruppen und ist offen auch für Diskriminierungen von Menschen gleicher Herkunft, die aber als „abweichend“ deklariert werden. Beispiele für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sind Rassismus und Antisemitismus, aber auch die Abwertung von Obdachlosen und Behinderten.

Schaukeln sich rechte und linke Aktionen im öffentlichen Raum gerade gegenseitig hoch?

Nein, die rassistische Gewalt gegen Flüchtlingsheime ist keine Gegenreaktion, nicht das Resultat einer Aufschaukelung, sondern Folge rechter Ideologien der Ungleichheit, die Menschen einen Platz in dieser Gesellschaft verwehren wollen. Rassismus und Phantasien vom drohenden Untergang Deutschlands laden das politische Klima gewalttätig auf. Aber noch mal: Das meint nicht, dass es nicht linke Gewalttaten gibt, die auf das wieder massivere Auftreten von Rechten im öffentlichen Raum reagieren - das ist ein Interaktionszusammenhang. Es gibt kleine Gruppen, die offensichtlich an die Politik der KPD der 1930er Jahre anzuknüpfen versuchen, die dem einfachen Slogan folgte: „Schlagt die Faschisten, wo ihr sie trefft!“ Das ist historisch gescheitert, hat die Weimarer Republik destabilisiert und zu einer militarisierten Gewaltkultur an ihrem Ende beigetragen.

Die linken Gruppen, die Sie ansprechen, sehen das offenbar nicht so.

Mag sein, aber so viel historisches Lernvermögen muss auch dem linken Spektrum abverlangt werden. Wer Gewalt anwendet, zerstört die Grundlagen einer demokratischen Zivilgesellschaft. Das ist eine sehr prinzipielle Frage. Wir sollten die Gefahren der Implosion demokratischer Strukturen nicht unterschätzen. Dass ein Thüringer Gericht es Neonazis erlaubt hat, am 20. April - Hitlers Geburtstag - mit Fackeln durch Jena zu ziehen, war ein Skandal. Keine Frage. Und es ist richtig, dass das viele Menschen empört hat. Dieser Skandal verlangte Protest, legitimiert aber in keiner Weise Gewalt.

Wenn Gewalt unbestrittenermaßen keine Lösung ist - wie sollte man dann gerade auch in Thüringen mit dem Rechtspopulismus umgehen?

Ignorieren hilft nicht und das Stören rechtspopulistischer Veranstaltungen schon gar nicht, weil dieser Protest Teil seiner Selbstinszenierung wird. Auch Rechte haben Rechte und der Staat hat diese in seiner Garantenfunktion für die demokratische Verfassungsordnung zu schützen. Nur was sich artikulieren kann, kann auch gesellschaftlicher Debatte zugeführt und in dieser zurückgewiesen werden. So viel sollte man aus dem Scheitern des DDR-Antifaschismus gelernt haben.

Wir brauchen also jetzt in Thüringen...

... eine alltagstaugliche demokratische Pluralität, die von unterschiedlichen sozialen und politischen Positionen ausgehend das Potenzial des Rechtspopulismus begrenzt. Das Bündnis für Mitmenschlichkeit könnte in Thüringen Ausdruck und Rahmen einer solchen demokratischen Pluralität sein, aber es muss gewissermaßen von unten durch neue Formen demokratischen Quartiermanagements ergänzt werden. Wir müssen gerade in den Wohnquartieren, die durch sehr geringe Wahlbeteiligung und zugleich hohen sozialen Problemlagen gekennzeichnet sind, die Demokratie neu verankern. Dafür brauchen wir keine schlichten Parolen, sondern Angebote im sozialen Nahraum, die Beratung, Mitmachangebote und Bildung verbinden. Die Menschen müssen wieder vor Ort die Erfahrung machen, dass sich mit Demokratie etwas in ihrem Leben verändern lässt. So kann positive Identifikation mit dem Gemeinwesen entstehen, Demokratie zur Heimat werden. Die argumentative Auseinandersetzung mit dem Rechtspopulismus und den alltäglichen Ressentiments, die dieser aufgreift, hat insofern doch noch gar nicht richtig begonnen.

