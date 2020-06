Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ritual passé: Handschlag unter Kommunalpolitikern nicht mehr Pflicht

Der traditionelle Handschlag unter Kommunalpolitikern nach einer Wahl ist in Thüringen nicht mehr gesetzliche Pflicht. Mit dieser Änderung in der Kommunalordnung sei auf einen Vorfall in Eisenach reagiert worden, teilte die Landtagsfraktion der Linken am Montag in Erfurt mit. Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) hatte sich geweigert, einem Mitglied der rechtsextremen NPD zur Wahl in den Eisenacher Stadtrat mit Handschlag zu gratulieren, wie es bisher vorgeschrieben war. Dies sorgte für juristische Auseinandersetzungen über mehrere Instanzen.

Der Handschlag-Passus sei mit einer Reihe anderer Regelungen bereits am 5. Juni vom Landtag in einer Sondersitzung zum Corona-Hilfspaket beschlossen worden, sagte eine Fraktionssprecherin auf Anfrage. Auf die neue Regelung hatte sich eine Parlamentsmehrheit schließlich auch unter dem Eindruck der Infektionsgefahr in der Corona-Pandemie geeinigt. Der Handschlag sei nicht mit modernen Hygienestandards vereinbar, erklärten die Linke-Abgeordneten Kati Engel und Sascha Bilay.

Eisenachs Oberbürgermeisterin begrüßte Entscheidung

Bisher sah die Kommunalordnung vor, dass in der ersten Sitzung der Kommunalparlamente nach der Wahl jeder Abgeordnete per Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Aufgaben verpflichtet werden sollte. Eisenachs Oberbürgermeisterin begrüßte die Entscheidung des Landtags, die überfällig gewesen sei. Es könne nicht sein, „dass Stadtoberhäupter verpflichtet sind, Abgeordneten verfassungsfeindlicher Parteien die Hand zu geben“, sagte Wolf.

Die Szene, um die es ging

Nach Angaben der Linksfraktion liegt der Rechtsstreit von Wolf und der NPD inzwischen beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Die Vorinstanzen in Meiningen und Weimar hatten unterschiedlich entschieden.

Engel und Bilay erklärten: „Mit der gesetzlichen Klarstellung kann das Verfahren nunmehr als bereinigt angesehen werden, da sich der Landtag ausdrücklich mit Verweis auf die Urteilsbegründung des Gerichtes Meiningen dazu entschlossen hat, das veraltete Ritual des Handschlages aus dem Gesetz zu entfernen.“