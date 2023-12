Rückblick 2023: Das war der Juli in Thüringen, Deutschland und international

Wir schauen auf den siebten Monat des Jahres

1. Juli: Mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung sind die Rentenwerte in Ost und West auf dem gleichen Stand. Mit der jährlichen Rentenerhöhung ist die schrittweise Anpassung in beiden Teilen Deutschlands beendet. Der Rentenwert beträgt nun einheitlich 37,60 Euro.

2. Juli: In der Kleinstadt Raguhn-Jeßnitz stellt die AfD erstmals in Sachsen-Anhalt einen hauptamtlichen Bürgermeister. Bei der Stichwahl setzt sich der AfD-Kandidat Hannes Loth gegen den parteilosen Mitbewerber Nils Naumann durch.

2. Juli: Valeria Gordeev gewinnt im österreichischen Klagenfurt den mit 25.000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmann-Preis. Mit ihrem Text über einen Mann mit Putz-Neurose überzeugt die aus Tübingen stammende Autorin die Jury.

3. Juli: Erstmals seit zwei Jahrzehnten startet Israel eine großangelegte Militäroffensive im Westjordanland gegen terroristische Infrastruktur. Die Armee rückt mit Bodentruppen in die palästinensische Stadt Dschenin ein, mindestens zwölf Palästinenser sterben. Zwei Tage später endet der Einsatz.

4. Juli: Die Nato-Mitgliedstaaten vereinbaren, das Mandat des Generalsekretärs Jens Stoltenberg um ein weiteres Jahr zu verlängern. Zuvor waren Versuche gescheitert, sich auf einen anderen Kandidaten zu einigen.

5. Juli: Als Folge der geplatzten Pkw-Maut muss der Bund 243 Millionen Euro Schadenersatz an die vorgesehenen Betreiber zahlen. Das CSU-Prestigeprojekt war 2019 vom Europäischen Gerichtshof als rechtswidrig gestoppt worden.

5. Juli: Das Bundesverfassungsgericht untersagt kurzfristig die abschließende Bundestagsabstimmung über das umstrittene Heizungsgesetz der Bundesregierung. Ein CDU-Abgeordneter hatte wegen der kurzen Beratungsfrist geklagt.

6. Juli: Die letzte europäische Ariane-5-Trägerrakete hebt vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana in den Weltraum ab. Europa steht nun vorerst ohne eigene Systeme da, um große Satelliten ins All zu befördern.

7. Juli: Im Streit um die Migrationspolitik zerbricht in den Niederlanden die regierende Vier-Parteien-Koalition von Premier Mark Rutte. Streitpunkt war eine Beschränkung des Familiennachzugs von Flüchtlingen. Rutte will nach fast 13 Jahren im Amt die Politik verlassen. Am 22. November wird neu gewählt.

8. Juli: Gegner eines Eritrea-Festivals in Gießen liefern sich gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei. Mindestens 26 Polizisten werden verletzt. Der Veranstalter, der Zentralrat der Eritreer in Deutschland, gilt wegen seiner Nähe zur Regierung in dem Land am Horn von Afrika als umstritten.

8. Juli: Mit einer glitzernden Show schließt Elton John im schwedischen Stockholm seine über 300 Konzerte währende Abschiedstournee ab. Fast fünf Jahre nach dem Auftakt liefert der 76-jährige Musiker sein wohl letztes Tourkonzert ab.

10. Juli: Kurz vor Beginn des Nato-Gipfels in Litauen gibt die Türkei ihre Blockade eines Bündnisbeitritts von Schweden auf. Präsident Recep Tayyip Erdogan und Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson erzielen eine Einigung, auf deren Grundlage das türkische Parlament das Beitrittsprotokoll ratifizieren soll.

11. Juli: CDU-Chef Friedrich Merz wechselt nach gut eineinhalb Jahren seinen Generalsekretär aus. Nachfolger von Mario Czaja wird der Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann.

11. Juli: Die Nato macht der von Russland angegriffenen Ukraine Hoffnung auf eine Aufnahme in das Verteidigungsbündnis. Beim Nato-Gipfel in Vilnius in Litauen knüpft sie eine formelle Einladung aber an Bedingungen wie Reformen „im Bereich der Demokratie und des Sicherheitssektors“.

13. Juli: Die China-Politik der Bundesrepublik wird nach langen Verhandlungen auf eine neue Grundlage gestellt. Das Kabinett beschließt Leitlinien für den Umgang mit der zweitgrößten Volkswirtschaft. China sei zwar Partner, aber auch Wettbewerber und systemischer Rivale, lautet der Grundsatz.

13. Juli: Mitten in der Ferienzeit legen Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation Flughäfen lahm. Am Hamburger Airport wird der Flugverkehr für einige Stunden komplett eingestellt. In Düsseldorf werden Flüge umgeleitet, weil sich Aktivisten nahe der Start- und Landebahnen festgeklebt haben.

13. Juli: Die Ukraine erhält die von den USA zugesagte Streumunition. Sie soll das Kampfgeschehen im Krieg gegen Russland wesentlich verändern. Deutschland und weitere 110 Staaten gehören dem Übereinkommen zur Ächtung dieser Waffen an.

14. Juli: Der Rat für deutsche Rechtschreibung stuft Genderzeichen nicht als Kernbestand der deutschen Orthografie ein. Das teilt das Gremium im belgischen Eupen zum geschlechtergerechten Schreiben mit. Genderzeichen im Wortinneren, also Doppelpunkt, Unterstrich und Sternchen, seien keine regulären Zeichen.

14. Juli: Nach mehr als 60 Jahren streiken die Schauspieler und Drehbuchautoren in den USA erstmals wieder gemeinsam. Sie kämpfen für bessere Vergütung und Regelungen beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

15. Juli: Nach wiederholter Gewalt in Berliner Freibädern setzen Betreiber und Landesregierung auf schärfere Sicherheitsmaßnahmen. Der Eintritt ist nur mit Ausweis möglich.

17. Juli: Bei einer Explosion an der Brücke zur von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim sterben zwei Menschen. Moskau macht ukrainische Geheimdienste dafür verantwortlich. Die Brücke sei von Überwasserdrohnen attackiert worden.

17. Juli: Das von UN und Türkei vermittelte Abkommen mit Russland zur Verschiffung ukrainischen Getreides übers Schwarze Meer läuft offiziell aus. Dank der Vereinbarung hatte die Ukraine trotz des russischen Angriffskriegs seit Sommer 2022 Getreide auf dem Seeweg exportieren können.

Polizisten laufen im Bereich der südlichen Landesgrenze von Berlin und suchen ein gefährliches Wildtier. Später stellt es sich als Wildschwein heraus. Foto: Fabian Sommer / dpa

20. Juli: Mit Hubschraubern, Drohnen und Wärmebildkameras suchen Polizei und Feuerwehr am südlichen Stadtrand Berlins nach einer Raubkatze. Aufgrund eines Handyvideos geht man von einer freilaufenden Löwin aus. Später stellt sich heraus: Es war ein Wildschwein.

24. Juli: Trotz massiven Widerstands verabschiedet Israels Parlament ein Kernelement der umstrittenen Justizreform, das die Handlungsmöglichkeiten des Höchsten Gerichts einschränkt. Kritiker befürchten, dass dies Korruption und damit auch die willkürliche Besetzung wichtiger Posten begünstigt.

24. Juli: An der Oberfläche des Mittelmeers wird nach Angaben spanischer Forscher ein Temperatur-Rekord gemessen. Mit einer Mediantemperatur von 28,71 Grad Celsius wird der bisherige Höchstwert von 2003 um fast ein halbes Grad übertroffen.

26. Juli: Vor der niederländischen Wattenmeerinsel Ameland gerät ein Frachtschiff mit rund 3800 Autos in Brand. Bei der Evakuierung stirbt ein Mensch. 22 Besatzungsmitglieder werden verletzt und etwa 2700 Autos zerstört.

26. Juli: US-Schauspieler Kevin Spacey wird in einem Londoner Strafprozess wegen angeblich sexueller Übergriffe auf mehrere Männer in allen Anklagepunkten freigesprochen. Die Karriere des Oscarpreisträgers war durch die im Zuge der #MeToo-Debatte 2017 aufgebrachten Vorwürfe abrupt unterbrochen worden.

26. Juli: Im afrikanischen Staat Niger wird der gewählte Präsident Mohamed Bazoum von Militärs festgesetzt und für entmachtet erklärt. Die Putschisten setzen die Verfassung außer Kraft und lösen alle verfassungsmäßigen Institutionen auf.

28. Juli: In einem Mehrfamilienhaus bei Augsburg erschießt ein Mann zwei Frauen und einen Mann. Zwei weitere Personen werden schwer verletzt. Der damals 64-Jährige wird nach der Tat festgenommen. Hintergrund soll ein jahrelanger Streit unter Nachbarn sein.

28. Juli: Nach zehn Tagen massiver Waldbrände auch auf Urlaubsinseln wie Rhodos meldet die griechische Regierung: Alle 667 Feuer sind gelöscht. Auch in anderen Mittelmeerländern verursachen Hitze und Trockenheit größere Wald- und Flächenbrände.

29. Juli: Die AfD besetzt bei einem Parteitag in Magdeburg ihre Spitzenplätze für die Europawahl 2024 mit Politikern, die Europa in eine «Festung» gegen Migranten verwandeln wollen. Spitzenkandidat ist der sächsische Europaabgeordnete Maximilian Krah.

30. Juli: Bei einem Bombenattentat in der pakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkhwa sterben mindestens 46 Menschen. Die Terrormiliz Islamischer Staat reklamiert den Anschlag für sich.