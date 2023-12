Chronik Rückblick 2023: Das war der Mai in Thüringen, Deutschland und international

Wir schauen auf den fünften Monat des Jahres

1. Mai: Mit dem Deutschlandticket kann man nun im ganzen Land Busse und Regionalbahnen nutzen. Schätzungen gehen von mehr als drei Millionen verkauften Abonnements aus.

1. Mai: Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer tritt aus der Partei Bündnis 90/Die Grünen aus. Zuvor war es am Rande einer Migrationskonferenz zum Eklat wegen Äußerungen Palmers zum Judenstern und Vorwürfen des Rassismus gegen ihn gekommen. Palmer hatte mit strittigen Aussagen bereits öfter polarisiert.

2. Mai: Die Gewerkschaft der Drehbuchautoren in Hollywood ruft nach erfolglosen Verhandlungen über bessere Arbeitsbedingungen einen Streik aus. Viele Film- und Fernsehprojekte in Hollywood sind lahmgelegt.

3. Mai: In Serbien erschießt ein damals 13-Jähriger in seiner Schule in Belgrad neun Mitschüler und einen Wachmann. Der strafunmündige Teenager ruft die Polizei und wird festgenommen.

3. Mai: Über dem Gelände des Moskauer Kreml werden nach russischen Angaben zwei Drohnen zum Absturz gebracht. Das Präsidialamt spricht von einem vereitelten ukrainischen Anschlag auf Kremlchef Wladimir Putin.

3. Mai: Bei einer europaweit koordinierten Aktion rücken mehr als 1000 Polizisten gegen Mitglieder der süditalienischen Mafiaorganisation ‚Ndrangheta in Deutschland aus. Rund 30 Haftbefehle werden vollstreckt. Den Mafiosi wird neben Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Betrug vor allem auch Rauschgiftschmuggel vorgeworfen.

4. Mai: In Serbien schießt ein damals 21-Jähriger in einem Dorf bei Belgrad in eine Menschenmenge und tötet acht Menschen. Der mutmaßliche Täter wird nach einer Großfahndung festgenommen.

4. Mai: Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) bekommt sein Büro im Bundestag nicht zurück. Das Verwaltungsgericht Berlin weist Schröders Klage gegen einen Beschluss des Haushaltsausschusses des Bundestages ab, in dessen Folge das Büro stillgelegt wurde.

6. Mai: Das Vereinigte Königreich feiert die Krönung von König Charles III. und seiner Frau Camilla. In der Westminster Abbey wird dem Monarchen vor mehr als 2000 Gästen und Millionen TV-Zuschauern die Edwardskrone aufgesetzt.

9. Mai: Beim Angriff auf eine Synagoge auf der tunesischen Insel Djerba während eines jüdischen Festes werden fünf Menschen getötet. Der Angreifer, ein Angehöriger der tunesischen Küstenwache, wird von Sicherheitskräften erschossen.

9. Mai: Der frühere US-Präsident Donald Trump muss wegen eines sexuellen Übergriffs eine Entschädigung in Millionenhöhe zahlen. Eine Geschworenenjury in New York entscheidet zudem, dass er die klagende Schriftstellerin E. Jean Carroll verleumdet hat.

12. Mai: Das Drama „Das Lehrerzimmer“ von Ilker Çatak wird beim Deutschen Filmpreis mit der Goldenen Lola ausgezeichnet. Çatak erzählt darin von einem Konflikt an einer Schule, der aus dem Ruder läuft. Der Film mit Schauspielerin Leonie Benesch gewinnt fünf Preise, unter anderem für die beste Regie.

Die Sängerin Loreen gewinnt bereits zum zweiten Mal für Schweden den Eurovision Song Contest (ESC). Foto: Martin Meissner / dpa

13. Mai: Die Sängerin Loreen gewinnt zum zweiten Mal für Schweden den Eurovision Song Contest. Das nordische Land entscheidet damit den ESC zum siebten Mal für sich. Bei der Liveshow in Liverpool landet Deutschland mit der Rock-Band Lord Of The Lost wieder nur auf dem letzten Platz.

14. Mai: Der türkische Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan verfehlt bei der Präsidentenwahl knapp die erforderlichen 50 Prozent der Stimmen. 14 Tage später gewinnt er die Stichwahl gegen seinen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu. Erdogan ist bereits seit August 2014 Präsident des Landes.

14. Mai: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist erstmals seit dem russischen Angriff auf die Ukraine zu Besuch in Deutschland. Er wird zusammen mit seinem Volk in Aachen mit dem Karlspreis ausgezeichnet.

14. Mai: Kenias Präsident William Ruto spricht nach Leichenfunden im Zusammenhang mit einer „Hungersekte“ in der Küstenregion Malindi von Behördenversagen. Bis Mitte Juni werden 425 Leichen gefunden. Anhänger eines Pastors hatten sich in der Hoffnung, Jesus nahe zu sein, in einem Waldgebiet zu Tode gehungert.

14. Mai: Die SPD von Bürgermeister Andreas Bovenschulte gewinnt die Wahl in Bremen mit 29,8 Prozent, gefolgt von CDU (26,2), Grüne (11,9), Linke (10,9) und FDP (5,1). Die AfD war wegen fehlerhafter Wahllisten nicht zugelassen. Bovenschulte kann seine rot-grün-rote Koalition fortsetzen.

15. Mai: In der Ukraine decken Anti-Korruptionskämpfer beim Obersten Gerichtshof Schmiergeldzahlungen in Millionenhöhe auf. Gerichtspräsident Wsewolod Knjasjew wird bei der Entgegennahme von drei Millionen US-Dollar (2,76 Mio Euro) gefasst.

16. Mai: Dreieinhalb Jahre nach dem spektakulären Juwelendiebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe in Dresden verurteilt das Dresdner Landgericht fünf junge Männer aus dem Berliner arabischstämmigen Remmo-Clan zu Haftstrafen von bis zu sechs Jahren und drei Monaten. Die Täter gehen in Revision.

17. Mai: Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Graichen (Grüne) muss wegen wiederholter Interessenkonflikte zwischen Berufs- und Privatleben gehen. Graichen und sein Chef Robert Habeck (Grüne) waren seit Wochen mit Filz-Vorwürfen unter Druck geraten.

19. Mai: Anna Ermakova ist die Siegerin der RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“. Die Tochter von Ex-Tennisstar Boris Becker und des Models Angela Ermakova erhält mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin im Finale die meisten Zuschauerstimmen.

21. Mai: Klimaaktivisten schütten schwarze Flüssigkeit in das Wasser des berühmten Trevi-Brunnens in Rom. Mit ihrer Aktion wendet sich die Gruppe Ultima Generazione (Letzte Generation) gegen öffentliche Subventionen für fossile Brennstoffe.

22. Mai: Der Facebook-Konzern Meta erhält wegen Verstoßes gegen die europäische Datenschutzverordnung eine Rekordstrafe von 1,2 Milliarden Euro. Das teilt die irische Datenschutzbehörde DPC in Dublin mit. Auch dürfen Facebook, WhatsApp und Instagram keine europäischen Nutzerdaten mehr in die USA übermitteln.

22. Mai: Die sieben führenden demokratischen Industrienationen demonstrieren bei ihrem G7-Gipfel im japanischen Hiroshima Entschlossenheit im Umgang mit Russland und China. Unter Führung der USA soll die Ukraine im Kampf gegen die russische Invasion weiter massiv aufgerüstet werden.

22. Mai: Die konservative Partei Nea Dimokratia des bisherigen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis gewinnt die Parlamentswahl in Griechenland. Mitsotakis strebt dennoch Neuwahlen an, um auch künftig ohne Koalitionspartner regieren zu können. Nach der deutlich gewonnenen Wahl am 25. Juni können die Konservativen als stärkste Partei allein regieren.

23. Mai: New Yorks berühmtes „Bügeleisen-Gebäude“ wird für 161 Millionen Dollar (etwa 150 Mio Euro) versteigert. Bei der Auktion setzt sich Immobilien-Entwickler Jeff Gural durch, dem bereits ein Teil des dreieckigen Gebäudes gehört.

24. Mai: Mit einer Razzia in sieben Bundesländern gehen Polizei und Staatsanwaltschaft gegen die Klimaschutzgruppe Letzte Generation vor. Der Tatvorwurf lautet auf Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung.

25. Mai: Mehr als zwei Jahre nach dem Sturm auf das US-Kapitol in Washington wird der Gründer der rechtsextremen Miliz „Oath Keepers“, Stewart Rhodes, zu 18 Jahren Haft verurteilt.

26. Mai: Der Bundestag beschließt die umstrittene Pflegereform mit Entlastungen für Pflegebedürftige und höheren Beiträgen. Der Beitragssatz soll zum 1. Juni für Kinderlose auf 4 Prozent steigen und für Beitragszahler mit einem Kind auf 3,4 Prozent.

27. Mai: Die Französin Justine Triet erhält für ihr Drama „Anatomy of a Fall“ die Goldene Palme der Filmfestspiele Cannes. Der Große Preis der Jury geht an den britischen Regisseur Jonathan Glazer für „The Zone of Interest“. In beiden Filmen spielt die Deutsche Sandra Hüller eine Hauptrolle.

29. Mai: Ugandas Präsident Yoweri Museveni unterzeichnet ein umstrittenes Gesetz gegen homosexuelle Handlungen, das auch die Todesstrafe vorsieht. Wer sich für die Rechte von Homosexuellen einsetzt, kann mit bis zu 20 Jahren Haft bestraft werden.

31. Mai: Das Oberlandesgericht Dresden verurteilt die Linksextremistin Lina E. wegen Angriffen auf Rechtsextreme zu fünf Jahren und drei Monaten Haft. Sie legt Revision ein. In Leipzig kommt es bei Solidaritätsveranstaltungen zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei.