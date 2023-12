Der Geiselnehmer liegt am Hamburger Flughafen vor einem Fahrzeug auf dem Boden und wird von Spezialkräften der Polizei in Schach gehalten.

Chronik Rückblick 2023: Das war der November in Thüringen, Deutschland und international

Wir schauen auf den elften Monat des Jahres

1. November: Erstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs dürfen Hunderte Ausländer und Palästinenser mit Zweitpass das abgeriegelte Küstengebiet verlassen. Auch einige Deutsche können über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten ausreisen. In den folgenden Tagen gehen die Ausreisen weiter.

1. November: Angesichts einer drohenden Abschiebung verlassen nach Behördenangaben rund 30.000 afghanische Flüchtlinge Pakistan Richtung Afghanistan. Islamabad hatte angekündigt, alle Personen ohne ordnungsgemäße Papiere des Landes zu verweisen.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

1. November: Mit klaren Worten gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel erreicht eine Videobotschaft von Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) Millionen Menschen. Das Video wird binnen 24 Stunden mehr als acht Millionen Mal angeklickt.

2. November: Der ehemalige Krypto-Unternehmer Sam Bankman-Fried wird in New York wegen Betrugs verurteilt. Über das Strafmaß soll im März 2024 entschieden werden. Dem US-Amerikaner droht sehr lange Haft. Bankman-Fried hatte die Kryptowährungs-Börse FTX gegründet, die 2022 zusammenbrach.

3. November: Bei einem schweren Erdbeben in Nepal sterben mindestens 157 Menschen. Dutzende weitere werden verletzt, als im Distrikt Jajarkot die Erde mit einer Stärke von 6,4 bebt.

4. November: Der Flugbetrieb am Hamburger Airport wird eingestellt, als ein bewaffneter Türke mit seinem Auto auf das Vorfeld gelangt. Der Mann hat seine vierjährige Tochter als Geisel dabei. Vorausgegangen waren Sorgerechtsstreitigkeiten. Nach über 18 Stunden Verhandlungen nimmt die Polizei den Mann fest.

5. November: Die Erdgasspeicher in Deutschland erreichen die 100-Prozent-Marke. Der europäische Gasspeicherverband GIE registriert 100,03 Prozent. Das entspricht etwa dem Verbrauch von zwei bis drei durchschnittlich kalten Wintermonaten.

6. November: Im Gazastreifen sind seit Kriegsbeginn nach Angaben des Hamas-kontrollierten Gesundheitsministeriums mehr als 10.000 Palästinenser getötet worden, darunter auch Tausende Frauen und Kinder. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

7. November: Bund und Länder einigen sich im Kanzleramt über die Aufteilung der Flüchtlingskosten. Pro Asylbewerber will der Bund von 2024 an eine jährliche Pauschale von 7500 Euro zahlen. Auch Maßnahmen zur Verringerung der irregulären Migration sowie Leistungseinschränkungen für Asylbewerber werden vereinbart.

7. November: Der Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt stuft den AfD-Landesverband als erwiesen rechtsextremistisch ein. Das teilt der Leiter der Behörde, Jochen Hollmann, mit.

8. November: Der seit etwa vier Monaten andauernde Schauspielerstreik in Hollywood wird ausgesetzt. Akteure und Filmstudios einigen sich bei Bezahlung, Alters- und Gesundheitsvorsorge sowie Schutz vor den Folgen Künstlicher Intelligenz.

10. November: Nach 54 Jahren stürmen die Beatles mit dem Song „Now And Then“ wieder an die Spitze der Charts. Die zwei noch lebenden Beatles, Paul McCartney und Ringo Starr, hatten das Lied mithilfe technischer Neuerungen aus früheren Aufnahmen fertiggestellt.

13. November: Der britische Ex-Premier David Cameron wird neuer Außenminister seines Landes. Der konservative Politiker rückt für James Cleverly nach, der den Posten der kurz zuvor entlassenen Innenministerin Suella Braverman übernimmt.

13. November: Im Keller einer Kinderklinik in der Stadt Gaza finden israelische Soldaten eigenen Angaben zufolge zahlreiche Waffen palästinensischer Extremisten. Es gebe zudem Anzeichen, dass dort Geiseln festgehalten wurden. Die Hamas weist die Vorwürfe zurück.

14. November: Die Linksfraktion im Bundestag beschließt ihre Auflösung zum 6. Dezember. Grund ist der Parteiaustritt der Ex-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht und neun weiterer Abgeordneter. Ohne sie verliert die Linksfraktion ihre Mindestgröße von 37 Abgeordneten und muss liquidiert werden.

15. November: Die britische Regierung scheitert vor Gericht mit ihrem Plan, Asylsuchende ohne Rücksicht auf ihre Herkunft nach Ruanda abzuschieben. Das Oberste Gericht in London sieht die Gefahr, dass Asylbewerber dort kein faires Verfahren erhalten.

15. November: Zur Bekämpfung der Corona-Krise gedachte Gelder darf der Bund nicht für den Klimaschutz nutzen. Eine entsprechende Änderung des Nachtragshaushalts 2021 sei verfassungswidrig, urteilt das Bundesverfassungsgericht. Damit fehlen dem Bund 60 Milliarden Euro zur Finanzierung von Klimaprojekten.

15. November: Der allgemeine gesetzliche Mindestlohn wird zum 1. Januar 2024 von 12,00 auf 12,41 Euro und ein Jahr später auf 12,82 Euro steigen. Das Bundeskabinett segnet eine Empfehlung der zuständigen Mindestlohnkommission von Ende Juni ab.

15. November: Im Kampf gegen die terroristische Hamas dringen israelische Soldaten im Gazastreifen in das Schifa-Krankenhaus ein. Israel vermutet unter dem größten Klinik-Komplex des abgeriegelten Küstenstreifens eine Kommandozentrale der Hamas.

15. November: Der Weltsicherheitsrat nimmt in New York eine völkerrechtlich bindende Resolution mit der Forderung nach tagelangen Feuerpausen im Gazastreifen an. Bei dem UN-Beschluss enthalten sich USA, Russland und Großbritannien.

16. November: Die Mitglieder der Lokführergewerkschaft GDL legen mit einem Warnstreik den Bahnverkehr über 20 Stunden weitgehend still. Die Gewerkschaft unterstreicht damit ihre Forderungen nach mehr Geld und einer Absenkung der Arbeitszeit für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich.

16. November: Der Sozialist Pedro Sánchez wird als Ministerpräsident Spaniens bestätigt. Knapp vier Monate nach der Parlamentswahl findet sich im Unterhaus eine Mehrheit für die linke Regierung, obwohl Sánchez‘ Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) bei dem Urnengang nur zweitstärkste Kraft geworden war.

16. November: Der inhaftierte russische Kremlkritiker Alexej Nawalny wird mit dem Bambi in der Kategorie „Mut“ ausgezeichnet. Seine Frau nimmt in München den Preis entgegen. Die Schauspielerin Senta Berger erhält eine Trophäe für ihr Lebenswerk. Nach drei Jahren Corona-Pause ist es die erste Bambi-Verleihung.

18. November: Die Nicaraguanerin Sheynnis Palacios ist Miss Universe 2023. Die studierte Kommunikationswissenschaftlerin setzt sich bei dem Schönheitswettbewerb im zentralamerikanischen El Salvador gegen 84 Mitbewerberinnen aus der ganzen Welt durch.

19. November: Aus dem heftig umkämpften Schifa-Krankenhaus in Gaza werden 31 Frühchen evakuiert und in den Süden des Gazastreifens gebracht. Das teilen der Rettungsdienst Roter Halbmond und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit. Die Babys kommen dort auf die Intensivstation eines emiratischen Krankenhauses.

19. November: Der libertäre Oppositionspolitiker Javier Milei gewinnt die Präsidentenwahl in Argentinien. Der Ökonom will die Rolle des Staates zurückdrängen, viele Bereiche dem freien Markt überlassen und den US-Dollar als Zahlungsmittel einführen.

20. November: Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, gibt ihr Amt auf. Ihr wird vorgeworfen, schon lange vom Verdacht des sexuell übergriffigen Verhaltens eines damaligen Kirchenmitarbeiters gewusst zu haben. Die Bischöfin von Hamburg und Lübeck, Kirsten Fehrs, übernimmt kommissarisch den Ratsvorsitz.

21. November: Die bayerischen Strafverfolgungsbehörden gehen mit Razzien gegen mutmaßliche Antisemiten vor. Sie ermitteln gegen 17 Beschuldigte, die in sozialen Netzwerken den Terrorangriff der Hamas auf Israel gefeiert und Hass auf Juden verbreitet haben sollen.

Jochen Laube und Katharina Eyssen posieren im Presseraum mit dem Emmy für die beste Dramaserie für „Die Kaiserin“ bei den 51. International Emmy Awards im New York Hilton Midtown. Foto: Andy Kropa / dpa

21. November: Das deutsche Historiendrama „Die Kaiserin“ gewinnt in New York den International Emmy als beste Dramaserie. Die Netflix-Reihe zeigt das Leben von Österreichs früherer Kaiserin Elisabeth. Zuletzt bekam 2016 ein deutscher Film den Preis in der Hauptkategorie für nicht-US-amerikanische Produktionen.

22. November: Bei der Parlamentswahl in den Niederlanden wird die Partei für die Freiheit (PVV) des Rechtspopulisten Geert Wilders stärkste Kraft mit 37 von 150 Mandaten. Für eine Regierungsbildung braucht Wilders die Unterstützung mindestens zwei weiterer Parteien.

24. November: Nach Beginn einer vereinbarten Feuerpause im Gaza-Krieg wird eine erste Gruppe von 24 Geiseln der islamistischen Hamas nach Israel zurückgebracht. Israel lässt 39 palästinensische Häftlinge frei. Während der viertägigen Waffenruhe kommen 69 der rund 240 Geiseln frei. Israel entlässt 150 Palästinenser aus der Haft. Israel und die Hamas einigen sich am 27. November auf eine zweitägige Verlängerung und weitere Freilassungen. Am 30. November wird die Feuerpause um zunächst einen weiteren Tag verlängert.

25. November: Thomas Gottschalk moderiert ein letztes Mal den ZDF-Klassiker „Wetten, dass..?“. Mit seiner 154. Sendung erreicht der 73-Jährige mehr als 12 Millionen Zuschauer.

27. November: Der irische Autor Paul Lynch erhält den britischen Booker Prize 2023 für seinen Roman «Prophet Song». Die in einem autoritär regierten Irland angesiedelte Prosa sei ein „Triumph des emotionalen Erzählens, mutig und anregend“, so die Jury.

27. November: Als Folge des Karlsruher Haushaltsurteils beschließt das Bundeskabinett einen Nachtragshaushalt für 2023. Damit sollen bereits genutzte Kredite über rund 45 Milliarden Euro rechtlich abgesichert werden. Voraussetzung ist: Der Bundestag erklärt eine außergewöhnliche Notlage und setzt die Schuldenbremse aus.

28. November: Nach mehr als zwei Wochen werden in Indien alle 41 Arbeiter aus einem eingestürzten Autobahntunnel befreit. Der 4,5 Kilometer lange, im Bau befindliche Tunnel war am 12. November nach einem Erdrutsch teilweise eingestürzt.

29. November: Die Signa Holding GmbH des österreichischen Unternehmers René Benko meldet in Wien Insolvenz in Eigenverwaltung an. Zur Signa-Gruppe gehören Geschäftsimmobilien in Deutschland und Österreich sowie der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof.