Berlin Militärexperte Carlo Masala warnt vor der Möglichkeit einer russischen Attacke auf ein Nato-Land. Auch die Bundeswehr wäre involviert.

Nach Ansicht des Militärexperten Carlo Masala würde ein militärischer Erfolg Russlands in der Ukraine die Bedrohung für das Baltikum erhöhen. Sollte es Russland gelingen, „17 bis 18 Prozent des ukrainischen Staatsterritoriums dauerhaft besetzt zu halten“, sei es nicht unwahrscheinlich, dass Präsident Wladimir Putin auch einen oder mehrere baltische Staaten in den Fokus nehme. Was das bedeuten könnte und wie ein solches Szenario verhindert werden kann, erklärt er im Interview mit dieser Redaktion.