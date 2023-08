Verdächtiger in U-Haft Spionage für Russland? Deutscher in Koblenz festgenommen

Karlsruhe. In Koblenz ist ein Mitarbeiter des Bundesamts für Aufrüstung festgenommen worden. Er soll für den russischen Geheimdienst tätig sein.

Die Bundesanwaltschaft hat einen Mitarbeiter des Bundesamts für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr wegen des Vorwurfs der Tätigkeit für einen russischen Geheimdienst festnehmen lassen. Der Mann habe sich selbst an die russische Botschaft und das Generalkonsulat gewandt und bei einer Gelegenheit Informationen übermittelt, teilte die Behörde in Karlsruhe am Mittwoch mit.

Mutmaßlicher Spion festgenommen: FDP-Verteidigungsexpertin fordert strengere Prüfungen

Der Bundesanwaltschaft zufolge soll der Mann Informationen übermittelt haben, "die er im Zuge seiner beruflichen Tätigkeit erlangt hatte – zwecks Weiterleitung an einen russischen Nachrichtendienst". Er sitze mittlerweile in Untersuchungshaft.

FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann fordert unterdessen strenge Vorabüberprüfung von Mitarbeitern in sensiblen Bereichen. "Es spricht für die neu gewonnene Sensibilität unserer Dienste, nichts mehr auszuschließen, auch nicht, dass es tatsächlich Informanten in unseren Behörden gibt, die keine Skrupel haben, Geheimnisse an die Russen zu verraten", sagte die FDP-Politikerin gegenüber unserer Redaktion. Ganz wichtig sei es daher, "entsprechende Mitarbeiter, die an sensible Informationen kommen, vorab genau zu überprüfen". (mit dpa/afp)