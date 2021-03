Sandro Witt über Schulen und Corona: „Regierung muss führen“

In der Schulpolitik während der Coronapandemie werden ständig neue Volten geschlagen. So können Kommunen entscheiden, ob geschlossen wird. Das ständige Hü und Hott mache vielen Schülern, Eltern und Lehrern Angst, stellt Sandro Witt vom DGB Hessen-Thüringen fest. Er verlangt daher von der Regierung, „dass sie führt“ – und zwar jetzt.

Das Durcheinander – Witt nennt es „inkongruentes Verhalten“ – müsse ein Ende haben. Wichtig sei Testen an Schulen – und zwar flächendeckend. Maskenpflicht, Abstand, Hygiene seien wichtig – und keine Frage des Alters. Zudem brauche es eine Impfstrategie. Das alles trage dazu bei, dass Bildung in diesen Zeiten gesichert werde, so Witt.

Witt hat eine Menge Briefe verzweifelter Eltern erhalten. Darin heißt es etwa: „In der Klasse unserer Tochter befinden sich 21 Schüler auf recht engem Raum, kein Wechselunterricht, Maskenpflicht nur im Schulgebäude, jedoch nicht im Klassenraum, keine Lüftungsanlagen. Kinder werden nicht getestet, das Personal einmal wöchentlich.“ In der Konsequenz haben diese Eltern ihre Tochter „von der Präsenzpflicht befreien lassen“.





Diese Eltern machen Witt gegenüber deutlich: „Für die weitere Befreiung von der Präsenzpflicht ist es wichtig, dass diese Option nicht an irgendwelchen nicht nachvollziehbaren örtlichen Inzidenzen festgemacht wird. Eltern müssen selber entscheiden dürfen, ob sie ihr Kind diesem Risiko aussetzen wollen. Wenn Präsenzunterricht bei niedrigen Inzidenzen stattfindet, entsprechende Schutzkonzepte vorliegen und auch Impfungen weiter fortgeschritten sind, können wir unsere Kinder auch beruhigter wieder in die Einrichtungen geben“, betonen sie.

Sorge um Arbeit und Kinderkrankengeld

Eine Mutter mit zwei schulpflichtigen Kindern hat diese vom Präsenzunterricht befreit lassen, weil ihr Elfjähriger unter Asthma Bronchiale leidet. „Wegen (angeblicher) Systemrelevanz“ beim Freistaat sei für sie Homeoffice in Vollzeit nicht über Ende März hinaus erlaube. Unklar sei, ob sie Anspruch auf das Pandemiekinderkrankengeld habe, „weil die Präsenzpflicht in Thüringen nicht prinzipiell aufgehoben ist“. Womöglich werde diese Finanzfrage noch anders entschieden wegen der Vorerkrankung eines Kindes. Aber: „Das ist ein Unsicherheitsfaktor, der einem ein bisschen den Schlaf raubt.“

Als problematisch betrachtet wird in Schreiben an Witt „die Verschiebung der Verantwortung auf die Landräte“, wenn es um die Frage geht, ob es eine Schließung ab 150er Inzidenz geben soll oder nicht. Gehör verschafften sich dann bestimmte Gruppen bei Landräten, die vorgäben, im Namen aller Eltern zu sprechen, ohne dass diese je befragt worden seien, schreibt eine Frau.

„Es sind wenige, die sehr laut nach Öffnungen schreien und die Vernünftigen werden nicht gehört. Nicht wahrgenommen. Dabei wollen wir nur, dass unsere Kinder in einer sicheren Umgebung lernen können. Dazu gehört auch das Wissen, dass sie das Virus unbemerkt mit nach Hause bringen und dort Geschwister, ungeimpfte Eltern und Großeltern infizieren können.“ Treiber der Pandemie seien ungeschützte Kontakte: Diese fänden „im großen Stil nach wie vor in Schulen statt – ohne Abstand, ohne Mund-Nase-Schutz, ohne Luftfilter.“

Ein anderer Elternteil schreibt, welcher Eindruck an einer Schule im Süden des Landes vorherrscht: „Infektionen werden verschwiegen, wir haben manche Quarantäne nur per Zufall mitbekommen.“ Die Tochter solle getestet werden, „weil wir Angst haben. Bisher hatten wir uns weitestgehend isoliert“, heißt es.

Eine Frau berichtet von einer Schule, in der nur in den Pausen gelüftet werde, damit Kinder und Lehrer nicht frieren müssten. Warmes Wasser zum Hände waschen fehle. Maskenpflicht für die Kinder bestehe nur auf den Schulfluren, nicht im Klassenraum und auf dem Pausenhof.

Die vielen Kontakte in der Schule bereiten Familien Sorgen

Von einer Familie bekam Witt die Nachricht, dass alle vier von Anfang an große Sorgfalt walten ließen, um sich nicht anzustecken: „Wir sind im Homeoffice, wann immer es möglich ist, gehen nur das Allernötigste einkaufen, lassen viel liefern. Wir haben so pro Woche nur Kontakt zu etwa sechs bis sieben Leuten länger als ein paar Minuten drinnen.“ Allerdings seien die Kontakte der Kinder nicht mitgezählt: So sorge die Präsenzpflicht an der Schule für gleich 25 bis 30 Kontakte jede Woche pro Kind. Sorgen mache die Mutante B117, da „die Verläufe schlimmer sind, sowohl für uns Eltern und auch für Kinder“, schreiben sie. „Unsere Familie ist auf der Seite der No-Covid- beziehungsweise Zero-Covid-Politik. Wir wünschen uns eine Unterdrückung des Virus wie beispielsweise in Australien, Neuseeland, Thailand, Vietnam, Taiwan“. Sandro Witt vertritt zwar nicht diese strikte Position. Aber er macht deutlich, dass für Schulen und Kindertagesstätten Regeln und Vorsichtsmaßnahmen analog zur Arbeitswelt der Eltern gelten müssten. Weniger Schutz sei inakzeptabel. Die Orte, an denen sich Kinder und Jugendliche zur Betreuung oder zum Lernen aufhielten, seien nicht weniger sicherungswürdig, macht er deutlich und sieht hier die Regierung in der Pflicht.

Witt hat für Freitag, 26. März, einen Termin von einer Reihe besorgter Eltern, die sich digital bei „Bildung aber sicher“ zusammengeschlossen haben, mit Bildungsminister Helmut Holter und Gesundheitsministerin Heike Werner (beide Linke) vereinbart. Der 26. März ist der letzte Tag vor zwei Wochen Osterferien – und insofern ein guter Zeitpunkt: Wie es danach weitergeht – wenn die dritte Welle womöglich ihrem Höhepunkt entgegensteuert –, muss auf Regierungsebene festgelegt werden. Für Witt ist klar, dass hier Delegieren nicht gilt. Wichtig sei jetzt Führung.

