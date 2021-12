Schärfere Corona-Regeln für Hotspots in Thüringen geplant

Erfurt. Ab kommender Woche wird in Thüringen eine zweistufige Hotspot-Regelung in Kraft treten. Unterdessen wurde die wohl deutlich ansteckendere Omikron-Variante festgestellt.

Ähnlich wie in Bayern und Sachsen müssen dann in Regionen mit besonders hoher Rate an Corona-Neuinfektionen zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden. Dabei geht es vor allem um schärfere Kontaktbeschränkungen sowie stärkere Auflagen für Veranstaltungen und den Bereich der Gastronomie. Geregelt wird dies außerhalb der bis 21. Dezember geltenden Landesverordnung über einen Eindämmungserlass, der bereits am Freitag den Kommunen zugehen soll. Das teilte Sozialministerin Heike Werner (Linke) den Kommunen am Mittwochabend mit. Das Schreiben liegt dieser Zeitung vor.

Land Thüringen plant zwei zusätzliche Warnstufen

Das Land plant dabei zwei zusätzliche Warnstufen. Ab 1000 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche ist zum Beispiel in Restaurants mindestens die 2Gplus-Regel (nur getestete Genesene und Geimpfte) in Restaurants vorgesehen. Ab einer Inzidenz von 1500 muss die Gastronomie komplett dicht machen.

In Thüringen liegt die knappe Hälfte der 22 Landkreise und kreisfreien Städte über der 1000er-Marke. Jenseits der Grenze von 1500 befinden sich die Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Hildburghausen.

Aktuell wären Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Hildburghausen betroffen

Unterdessen wurde die neue, offenbar deutlich ansteckendere Omikron-Variante des Sars-Cov2-Virus offiziell in Thüringen festgestellt. Es seien zwei Infizierte aus Gotha und Sömmerda registriert worden, hieß es aus dem Gesundheitsministerium. In beiden Fällen handele sich um Menschen, die kürzlich aus Südafrika einreisten.

Erste Omikron-Variante in Thüringen nachgewiesen

Laut dem Jenaer Infektionsmediziner Mathias Pletz ist Omikron ansteckender als die dominierende Delta-Variante. „Wir erwarten, dass sich Omikron auch in Deutschland innerhalb weniger Wochen ausbreiten und die vorherrschende Variante sein wird“, sagte er. Gleichzeitig gebe es erste, noch nicht vollständig belastbare Berichte, dass die Krankheitsverläufe milder seien