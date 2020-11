Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, hat dem Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow „erratisches Verhalten“ in der Corona-Krise vorgeworfen. Damit werde der Linke-Politiker zu einem „Sicherheitsrisiko“. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Schneider: Das erinnere in Ansätzen an die fatale Verharmlosung des Virus durch Trump

„Ministerpräsident Ramelow irrlichtert durch die Corona-Krise und gefährdet so die Wirkung der gemeinsamen Beschlüsse von Ländern und Bund“, sagte Schneider dieser Zeitung. „Weltweit gibt es 1,2 Millionen Todesopfer und Ramelow hat nichts Besseres zu tun, als diese Gefahr aus falsch verstandener Imagepflege zu relativieren. Das erinnert in Ansätzen an die fatale Verharmlosung des Virus durch Donald Trump.“

Der Thüringer Regierungschef hatte Anfang dieser Woche ausgeschlossen, einen erneuten Lockdown mitzutragen. Das Gesundheitssystem im Land besitze ausreichend Kapazitäten, um die zweite Welle durchzustehen, sagte er. Auch müsste über solch massive Eingriffe in die Grundrechte diesmal zuerst das Parlament entscheiden.

Ramelow relativierte die Zahl der in Thüringen mit dem Coronavirus verstorbenen Menschen

Am Mittwoch trug dann Ramelow doch den Lockdown-Beschluss von Bund und Ländern mit. Gleichzeitig relativierte der Linke jedoch die Zahl der in Thüringen mit dem Coronavirus verstorbenen Menschen. „Die Wahrscheinlichkeit oder die Anzahl von wirklich an Covid-19-Verstorbenen ist in Thüringen sehr gering“, erklärte er. Es gebe ähnlich gefährliche Krankheiten wie Pneumonie oder Sepsis, über die gerade nicht so viel im Fernsehen geredet werde.

Schneider, der selbst aus Thüringen stammt, wies dies zurück. „Bodo Ramelow hat den aktuellen wissenschaftlichen Forschungsstand zu dem extrem aggressiven Virus offenbar nicht zur Kenntnis genommen“, sagte er. „Oder er blendet ihn bewusst aus, um die Menschen in falscher Sicherheit zu wiegen. Damit verunsichert er aber die Bürger und wird selbst zum Sicherheitsrisiko.“ Der Lockdown zeige nur dann eine Wirkung, wenn alle mitmachten.