Schneller in den Erzieher-Beruf

Die praxisintegrierte Erzieher-Ausbildung (PIA), deren Modellprojekt gerade in das zweite Jahr gestartet ist, muss nach Einschätzung der AWO in Thüringen dauerhaft eine Option werden. Eine auf drei Jahre gestraffte Ausbildung, hoher Praxisanteil und eine Vergütung: Der Ausbildungsweg sei vor allem für Seiteneinsteiger eine Chance, in den Erzieherberuf zu kommen, schätzt Sonja Tragboth, Bereichsleiterin beim Landesverband. Für Interessenten, die schon Familie haben, macht sie die Bezahlung überhaupt erst möglich.

Eine Konsequenz aus den Erfahrungen des ersten Jahres müsste aus Sicht der Träger eine Aufstockung der Praxisanleitung in den Kitas sein, personell und zeitlich. „Die Ausbildung ist anspruchsvoll und ein enger Anschluss an die Lehreinrichtung wichtig“, resümiert Sonja Tragboth. Doch in der Summe habe das Jahr die Erwartungen bestätigt. Inzwischen startetet der zweite Ausbildungsdurchgang mit weiteren rund 60 künftigen Erziehern.

Die AWO hofft auf eine möglichst schnelle Anschlussregelung, zu der auch die Finanzierungsfrage gehört, die aus Sicht der Träger vom Land kommen muss.

Für die theoretische Ausbildung sind am Modellprojekt drei Fachschulen in Erfurt, Greiz und Meiningen beteiligt. Es wäre allerdings wichtig, so Sonja Tragboth, dass die Ausbildung in der gesamten Fläche angeboten wird, die Zahl der Ausbildungsplätze müsste aus ihrer Sicht mindestens verdoppelt werden, damit schnell mehr Personal in die Kitas kommt.

Das ist auch dringend nötig. Allein in den 160 Kitas der AWO sind aktuell 32 Stellen offen. Insgesamt sind im Erzieherinnen-Bereich derzeit mehr als 660 Stellen in Thüringen unbesetzt, davon allein über 260 in Kitas. Entsprechend lange dauert die Suche, durchschnittlich vergehen 97 Tage bis zur Neubesetzung. Und es wird in den kommenden Jahren angespannter. Nach einer Studie der Universität Jena muss Thüringen bis 2030 allein 6.000 Fachkräfte einstellen, um die Altersabgänge zu ersetzen.