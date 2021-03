Schotten werden ohne Widerspruch automatisch Organspender

In Schottland erhoffen sich Befürworter der neuen Regelung, dass deutlich mehr Patienten mit dringend notwendigen Spenderorganen versorgt werden können.

Edinburgh Neues Gesetz in Schottland: Wer sich nicht aktiv dagegen entscheidet, gilt künftig automatisch als potenzieller Organspender. Ist so etwas auch in Deutschland möglich?

Die Schotten gelten künftig automatisch als potenzielle Organspender, sofern sie sich nicht aktiv dagegen entscheiden.

Eine entsprechende Gesetzesänderung trat in Kraft. Mit einem entsprechenden Formular können die Schotten sich dagegen aussprechen, dass ihre Organe im Todesfall gespendet werden. Damit folgt der britische Landesteil Wales und England, die bereits in den vergangenen Jahren die sogenannte Widerspruchslösung für Organspenden eingeführt haben. Befürworter dieser Regelung erwarten, dass dadurch deutlich mehr Patienten mit dringend notwendigen Spenderorganen versorgt werden können. Zuvor waren gut die Hälfte der schottischen Bevölkerung als Organspender registriert.

Angesichts mangelnder Organspenden ist auch in Deutschland immer wieder kontrovers diskutiert worden, wie sich die Zahl der Spender am besten erhöhen lässt. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte sich zeitweise ebenfalls für eine Widerspruchsregelung ausgesprochen. In Deutschland muss man sich jedoch aktiv dafür entscheiden und einen entsprechenden Ausweis ausfüllen, wenn man bereit ist, nach dem Tod Organe zur Spende entnehmen zu lassen.

