Schwerbewaffnete Polizisten sind in der Wiener Innenstadt im Einsatz. Bei einem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt sind mehrere Menschen getötet und verletzt worden.

In der Wiener Innenstadt hat es am Montagabend einen Angriff gegeben

Drei Menschen wurden getötet – 15 Menschen sind verletzt, teils schwer

Innenminister Karl Nehammer sprach von mindestens einem islamistischen Terroristen, der Sympathisant der Terrormiliz „Islamischer Staat“ gewesen sei

Der Angreifer wurde am Montagabend von der Polizei erschossen

Derzeit läuft die Suche nach möglichen weiteren Tätern auf Hochtouren

Einer der Tatorte – der Schwedenplatz – befindet sich in der Nähe einer Synagoge

Bei einem Anschlag mit Schusswaffen in der Wiener Innenstadt sind mindestens drei Menschen getötet worden, zwei Männer und eine Frau. Mehr als ein Dutzend weitere sind verletzt worden, teils schwer. Einer der Angreifer wurde am Montagabend von der Polizei erschossen.

„Wir können derzeit nicht ausschließen, dass es noch andere Täter gibt“, sagte der österreichische Innenminister Karl Nehammer am Dienstagmorgen in Wien. Die entsprechenden Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Aufgrund der Gefahrensituation wurden die Bürger aufgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben. Schüler müssen am Dienstag in Wien nicht zur Schule.

Der erschossene Attentäter sei ein Sympathisant der Dschihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) gewesen, sagte Innenminister Nehammer. Der Mann sei mit einem Sturmgewehr bewaffnet gewesen und habe außerdem als Attrappe einen Sprengstoffgürtel getragen. Er habe offenbar Panik verbreiten wollen. Die Wohnung des Verdächtigen sei auf der Suche nach belastendem Material durchsucht worden, hieß es. 1000 Beamte seien in Wien im Einsatz.

Anschlag in Wien: Drei Menschen getötet – mehrere schwer verletzt

Der Anschlag hatte gegen 20 Uhr im Ausgehviertel Bermuda-Dreieck begonnen, wo kurz vor Beginn neuer Corona-Ausgangssperren und bei mildem Wetter viele Menschen unterwegs waren. Der oder die Angreifer feuerten nach Angaben der Polizei an sechs verschiedenen Tatorten mit Gewehren um sich. Nach Darstellung von Augenzeugen wurde auf Menschen in Lokalen und Gastgärten geschossen.

Ein Opfer starb kurz nach dem Angriff, dabei handelte es sich nach Angaben des Senders ORF um einen Passanten. Eine Frau sei im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, sagte Bürgermeister Ludwig im ORF. Insgesamt wurden nach seinen Angaben 15 Menschen nach dem Anschlag in die Krankenhäuser eingeliefert, mehrere von ihnen seien schwer verletzt. Unter den Verletzten war ein Polizist.

Schwerbewaffnete Einsatzkräfte kontrollieren in der Wiener Innenstadt eine Person. Bei den Schüssen in Wien handelt es sich nach den Worten von Innenminister Nehammer augenscheinlich um einen Terroranschlag. Foto: Roland Schlager / dpa

Unklar ist, ob Synagoge Ziel des Anschlags gewesen ist

Die Tatorte lagen unter anderem nahe der Staatsoper und der Hauptsynagoge der österreichischen Hauptstadt. Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Oskar Deutsch, erklärte im Onlinedienst Twitter, es sei noch unklar, ob das Gotteshaus eines der Angriffsziele gewesen sei. Die Synagoge war demnach zum Zeitpunkt der Tat geschlossen und das Bürogebäude der Gemeinde unbesetzt.

Die Satellitenaufnahme zeigt den 1. Wiener Gemeindebezirk Innere Stadt sowie die Lage des Stadttempels, der Hauptsynagoge von Wien. Foto: - / dpa

Appell an Bürger, zu Hause zu bleiben – Kinder müssen nicht zur Schule

Bei der Großfahndung in der Nacht waren rund 1000 Beamte im Einsatz. Die Sicherung wichtiger Gebäuden in Wien übernahm die Armee. Der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, kündigte verstärkte Kontrollen an den österreichischen Grenzen an. Innenminister Karl Nehammer appellierte an die Einwohner von Wien, zu Hause zu bleiben und die Innenstadt zu meiden. Kinder in der Hauptstadt wurden für Dienstag von der Schulpflicht entbunden.

„Wir werden uns durch Terrorismus niemals einschüchtern lassen und diese Angriffe mit allen Mitteln entschieden bekämpfen“, betonte Kanzler Sebastian Kurz. Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen erklärte: „Wir werden unsere Freiheit und Demokratie gemeinsam und entschlossen mit allen gebotenen Mitteln verteidigen.“

Wir erleben gerade schwere Stunden in unserer Republik. Ich möchte allen Einsatzkräften danken, die insbesondere heute für unsere Sicherheit ihr Leben riskieren. Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 2, 2020

Anschlag in Wien sorgt für weltweites Entsetzen

Solidaritätsadressen für Österreich kamen aus der ganzen Welt. „Unsere Gedanken sind bei den Verletzten und Opfern in diesen schweren Stunden“, erklärte das Auswärtige Amt in Berlin. Es fügte hinzu: „Wir dürfen nicht dem Hass weichen, der unsere Gesellschaften spalten soll.“ Das Ministerium rief deutsche Staatsbürger in Wien auf, an einem sicheren Ort zu bleiben, bis es Entwarnung gebe. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen twitterte, Europa stehe „in voller Solidarität an Österreichs Seite“.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hob hervor, dass „ein befreundetes Land“ und „Europa“ angegriffen worden seien. „Wir werden nicht zurückweichen“, twitterte er. In Frankreich waren in den vergangenen Wochen zwei mutmaßlich islamistisch motivierte Anschläge bei Paris und in Nizza verübt worden, bei denen ein Lehrer und drei Kirchenbesucher getötet worden waren.

Auch US-Präsident Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden haben den Terrorangriff in Wien verurteilt. „Nach einem weiteren abscheulichen Terrorakt in Europa sind unsere Gebete bei den Menschen in Wien“, schrieb Trump auf Twitter. Auch Biden twitterte, er und seine Frau Jill beteten nach dem schrecklichen Terrorangriff in Wien für die Opfer und deren Familien. „Wir müssen alle vereint gegen Hass und Gewalt eintreten“, ergänzte er.

(amw/lah/dpa/afP)