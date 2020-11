Erfurt. Vertreter von Thüringens Politik und Wirtschaft setzen große Hoffnungen in den neuen US-Präsidenten - auch wenn vor ihm und seiner Vizepräsidentin schwierige Aufgaben liegen.

„Schwere Geburt“: Erleichterung nach Bidens Erfolg auch in Thüringen

Der Sieg Joe Bidens bei der US-Präsidentenwahl hat in Thüringen für Erleichterung gesorgt. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) begrüßt den Erfolg: „Jo, jetzt isser wohl weg!“, schrieb er auf Twitter. Dazu verlinkte er die Karikatur einer Freiheitsstatue, die vorsichtig hinter ihrem Sockel hervorlugt. Dazu Ramelow: „Schwere Geburt, aber so eine Frisur bekommt man halt nicht so schnell weg.“