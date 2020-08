Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Seehofer verbietet Thüringen, 500 Flüchtlinge aus griechischen Lagern aufzunehmen

Das Bundesinnenministerium hat Thüringen verboten, 500 Flüchtlinge zusätzlich aus Griechenland aufzunehmen. Das berichtete zuerst der Spiegel, Thüringens Integrationsminister Dirk Adams (Grüne) hat den Bericht gegenüber dem MDR inzwischen bestätigt.

Demnach hat das Bundesministerium von Horst Seehofer das geplante Thüringer Landesaufnahmeprogramm gestoppt. In einem Schreiben des BMI-Staatssekretärs Hans-Georg Engelke an den Thüringer Migrationsminister heißt es laut Spiegel, die "rechtlichen Voraussetzungen" seien "nicht erfüllt". Bei einer Zustimmung der Bundesregierung würde die "Bundeseinheitlichkeit nicht gewahrt", schreibt Engelke.

40.000 Menschen in Lagern für nur 7500

Die rot-rot-grüne Koalition in Thüringen hatte Anfang Juni beschlossen, bis zu 500 Flüchtlinge aus Griechenland in Thüringen aufzunehmen und nicht auf eine europäische Lösung zu warten. Deshalb wollte Thüringen in ein "Dialogverfahren" mit Seehofers Ressort eintreten. Schließlich seien auf den griechischen Inseln 40.000 Menschen in Lagern untergebracht, die für 7500 Personen gedacht waren, so Adams. „Es liegt auf der Hand, dass hier Abhilfe geschaffen werden muss.“

Thüringens Migrationsminister Adams zeigte sich enttäuscht von der Entscheidung. Man werde ernsthaft prüfen, Klage dagegen zu erheben. Auch Berlin, dem ebenfalls die Aufnahme zusätzlicher Flüchtlinge untersagt wurde, prüft, gegen Seehofers Entscheidung zu klagen.