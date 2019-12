Skepsis gegenüber SPD-Vorschlag: Linke gegen Gießkannen-Förderung für Thüringer Kommunen

Die Linke-Landtagsfraktion warnt die SPD davor, die zusätzliche halbe Milliarde Euro für die Kommunen in den nächsten Jahren ohne Zweckbindung auszuschütten. „Ich stehe dem nach wie vor skeptisch gegenüber“, sagte deren kommunalpolitischer Sprecher, Sascha Bilay, im Gespräch mit dieser Zeitung. Selbst die Kommunen, die sich in Haushaltsschieflage befänden, könnten durch die zahlreichen Investitionsprogramme der vergangenen Jahre sehr wohl investieren. Der geplante Nachschlag werde seiner Ansicht nach keine weiteren Investitionen auslösen. Das zusätzliche Geld werde mit den Bedarfszuweisungen, die notleidende Kommunen vom Land erhalten, verrechnet. Städten, Gemeinden und Landkreisen komme deshalb die Unterstützung real nicht zugute.

Grüne wollen SPD zustimmen

Die Grünen haben mit dem Vorschlag des mittleren Koalitionspartners weniger Probleme. „Wir werden der SPD zustimmen“, sagte Fraktionschef Dirk Adams dieser Zeitung. Die beste Lösung aus seiner Sicht sei aber eine grundlegende Reform der bestehenden Regelungen. „Wir wollen den Finanzausgleich fairer machen“, betonte er.

Bilay dagegen plädiert dafür, den Fokus auf die Finanzierung der Verwaltung zu legen. Damit könnten Preissteigerungen beim Personal, Energie oder Fuhrpark abgefedert werden. „Wir sollten nicht mit der Gießkanne gleichmäßig alle Kommunen gleich bedienen, sondern Schwerpunkte setzen“, sagte Bilay.

Im Gegensatz zum von CDU und FDP vorgelegten Gesetz, das einmalig die Zahlung von 168 Millionen Euro vorsieht, biete der Vorstoß der Sozialdemokraten aber echte Planungssicherheit. Die SPD-Fraktion will jeweils zusätzlich 100 Millionen Euro an die Kommunen überweisen, die jährlich von 2020 bis 2024 fließen sollen. Dieses Geld sei auch in andere Haushaltsjahre übertragbar. Bei einmaligen Finanzhilfen, wie sie die Union beabsichtige, sei am 31. Dezember Schluss. „Das Geld, das bis dahin nicht ausgegeben wurde, ist quasi weg“, sagte der Linke.

Befürchtungen, dass für das Finanzpaket ein Nachtragshaushalt notwendig sei, trat Bilay entgegen. Das sei durch gesetzliche Änderungen zu regeln. Der Großteil der Summe, 400 Millionen Euro, werde erst in den Jahren ab 2021 fällig, für die es noch keine Etats gebe.

