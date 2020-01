So gefährlich ist die Iran-Eskalation für Deutschland

Die US-Armee hat den iranischen Top-General Ghassem Soleimani in Bagdad getötet. Der oberste iranische Führer Ajatollah Ali Khamenei hat bereits „schwere Vergeltung“ angedroht. Wie gefährlich ist die Eskalation für Europa und Deutschland?

Wer ist der getötete iranische General?

General Ghassem Soleimani war der Kommandeur der Al-Kuds-Brigaden, einer Eliteeinheit der iranischen Revolutionsgarden im Ausland. Er dirigierte vor allem schiitische Milizen im Irak und in Syrien. Diese unterstützten den syrischen Machthaber Baschar al-Assad, kämpften gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) und waren auch an Raketenangriffen auf Israel beteiligt. Die Regierung in Jerusalem bezeichnete Soleimani als „Mastermind des Terrors“ in der Region.

Wer starb außerdem bei dem Raketenangriff am Flughafen von Bagdad?

Die US-Raketen waren in einen Fahrzeugkonvoi der schiitischen Hasched-al-Schaabi-Milizen eingeschlagen. Dabei seien mindesten acht Menschen getötet worden, teilte irakische Sicherheitskreise mit. Unter den Toten ist auch der Vizechef der Hasched-al-Schaabi-Milizen, Abu Mahdi al-Muhandis.

Welches Ziel verfolgt US-Präsident Donald Trump mit dem Raketenangriff?

Nach der versuchten Erstürmung der US-Botschaft in Bagdad durch pro-iranische Demonstranten vor wenigen Tagen warnte Trump bereits: Der Iran werde einen „hohen Preis“ bezahlen. In der Logik des Präsidenten sollte die Tötung Soleimanis eine Botschaft der Abschreckung an Teheran sein.

Elf Monate vor den US-Wahlen will der Chef des Weißen Hauses seinem heimischen Publikum Stärke demonstrieren - allerdings mit möglichst begrenztem Einsatz an Geld und Personal. Er hatte den Amerikanern versprochen, Schluss zu machen mit der Teilnahme an „endlosen Kriegen“ in Nahost. Die US-Bevölkerung ist der verlustreichen und teuren Waffengänge im Irak und in Afghanistan überdrüssig.

Wie wahrscheinlich ist es, dass Trump sein Ziel erreicht?

Der Präsident geht ein extrem hohes Risiko ein. Er zieht nicht nur scharfe Kritik aus dem Iran, Syrien und dem Irak auf sich – dort sind auch US-Kräfte stationiert. Damit heizt er die ohnehin explosive Lage in der Region weiter an. Die Gefahr von offenen und verdecken Militäraktionen – auch gegen amerikanische Soldaten – steigt. Die demokratischen Präsidentschaftskandidaten haben Trump bereits gerügt.

Kommentar: Trump setzt US-Politik der Irrtümer im Nahen Osten fort

„Präsident Trump hat gerade eine Dynamitstange in ein Pulverfass gesteckt“, polterte Joe Biden, der bislang aussichtsreichste Konkurrent von Trump. Gut möglich, dass sich der Chef des Weißen Hauses bei Vergeltungsaktionen des Irans oder von dessen Verbündeten gezwungen sieht, weitere US-Truppen in den Nahen Osten zu entsenden. Dann wäre die Tötung Soleimanis kontraproduktiv. Eine weitere Eskalation könnte sich als nicht kontrollierbar erweisen.

Wie wird die iranische „Vergeltung“ ausfallen?

Wie in keiner Region der Welt gilt im Nahen Osten das Prinzip „Auge um Auge, Zahn um Zahn“. Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei hat bereits mit „schwerer Vergeltung“ gedroht. „Die Kriminellen erwartet eine schwere Rache“, kündigte er an. Präsident Hassan Ruhani fügte hinzu: „Zweifellos werden der Iran und andere unabhängige Staaten dieses schreckliche Verbrechen der USA rächen.“ Außenminister Mohammed Dschawad Sarif erklärte: „Die Ermordung General Soleimanis war extrem gefährlich und wird zu einer Eskalation der Krise führen.“

Die iranische Führung kalkuliert jedoch kühl. Sie rechnet damit, dass Trump wegen der Kriegs-Skepsis der Amerikaner kein Interesse an einer großen militärischen Konfrontation hat. Zu erwarten sind daher begrenzte regionale Militäraktionen des Irans oder von dessen Alliierten. Sehr wahrscheinlich sind Raketenangriffe durch schiitische Milizen auf US-Ziele im Irak oder in Syrien.

Der einflussreiche schiitische Milizenführer Kais al-Khasali sagte, es würden das Ende der amerikanischen Militärpräsenz im Irak und die Zerstörung Israels kommen. Der Chef der irantreuen Miliz Asaib Ahl al-Hak rief seine Kämpfer dazu auf, bereit zu sein. Die nächsten Tage würden „eine baldige Eroberung und einen großen Sieg“ bringen.

Kommt es jetzt zu einem großen Krieg zwischen den USA und dem Iran oder gar zu einem Dritten Weltkrieg?

Das ist nach derzeitigem Stand nicht sehr wahrscheinlich. Trump befürchtet, dass ein großer Krieg mit vielen Toten seine Chancen bei der Präsidentschaftswahl im November deutlich schmälern würde. Auch Teheran dürfte an seiner Strategie der gezielten Nadelstiche – Tankerattacken, Angriffe auf saudi-arabische Ölanlagen – festhalten. Allerdings könnten die Angriffe zunehmen und heftiger werden.

Wie gefährlich ist die Lage für Israel?

Sehr gefährlich. Den Mullahs ist das „zionistische Regime“ ein Dorn im Auge. Bei Kundgebungen in Teheran kommt es regelmäßig zu „Nieder mit Israel“- und „Nieder-mit-den USA“-Rufen. Die Regierung in Israel ist seit einiger Zeit alarmiert über Waffenlieferungen vom Iran an die syrische Armee, die dann an die schiitische Hisbollah-Miliz im Libanon weitergeleitet würden. Die Hisbollah besitze bereits mehr als 100.000 Raketen. Schiitische Milizen haben in der Vergangenheit immer wieder Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert.

Hintergrund: Warum im Nahen Osten die Angst vor einer Eskalation umgeht?

Den israelischen Militärs machen vor allem die zunehmend präziseren GPS-gesteuerten Geschosse Sorgen. Die Befürchtung: Je mehr sich das Mullah-Regime mit dem Rücken zur Wand sieht, desto aggressiver tritt es nach außen auf. Mit zunehmenden Raketenangriffen ist zu rechnen. Israel befindet sich nach der Tötung Soleimanis in erhöhter Alarmbereitschaft. Verteidigungsminister Naftali Bennett berief am Freitag ein Treffen mit dem Generalstabschef der Armee und weiteren Sicherheitsvertretern ein.

Gleitet der Irak wieder ins Chaos ab?

Die Lage ist bereits seit der US-Invasion 2003 chaotisch. Es ist aber eine weitere Radikalisierung zu erwarten. Der einflussreiche irakische Schiiten-Kleriker Muktada al-Sadr wies seine Anhänger an, für den „Schutz des Iraks“ bereit zu sein. Zwei Drittel der irakischen Bevölkerung besteht aus Schiiten. Der Iran betrachtet sich als Schutzmacht dieser islamischen Glaubensrichtung. Die Bindungen zwischen Bagdad und Teheran sind seit Jahren sehr eng. Die Abhängigkeit des Iraks vom Iran dürfte noch größer werden.

Was bedeutet die Eskalation für die Bundeswehrsoldaten im Irak?

Die Militärbasis Taji im Zentralirak, auf der auch 60 deutsche Soldaten stationiert sind, wurde in den vergangenen Monaten mit Raketen angegriffen. Die Bundeswehr trainiert dort lokale Kräfte. Die Gefahr weiterer Attacken steigt nun deutlich. Im nordirakischen Erbil bildet die Bundeswehr kurdische Peschmerga aus. Auch hier wird die Lage bedrohlicher.

Kann Deutschland in den Konflikt hineingezogen werden?

Mit der Tötung Soleimanis steigt das Risiko für alle Bundesbürger, die sich im Irak befinden. Das betrifft sowohl Bundeswehrsoldaten als auch Unternehmer und Diplomaten. Sollte der Konflikt dramatisch eskalieren und doch einen größeren US-Einsatz nach sich ziehen, ist eine militärische Beteiligung Deutschlands unwahrscheinlich.

Sollte das Mullah-Regime seine Existenz gefährdet sehen, sind weltweite Terroranschläge nicht ausgeschlossen. Die harschen US-Sanktionen haben die Ölexporte bereits gedrosselt und die Staatseinnahmen drastisch beschnitten. Mit weiteren Unruhen im Land ist zu rechnen. Grund genug für die Führung in Teheran, sich Sorgen zu machen. Derzeit sind jedoch Terrorattacken in Europa unwahrscheinlich. Noch hofft die iranische Regierung, dass Deutschland, Frankreich und Großbritannien das Atomabkommen nicht verlassen und Ersatz für die Verluste infolge der US-Sanktionen schaffen.

Wie reagieren die Finanzmärkte auf die Zuspitzung des Konflikts?

Die sich erheblich verschärfenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran lösten an den Finanzmärkten weltweit Unruhe aus. Anleger waren in Sorge, beim Ölpreis gab es Aufschläge, die „Antikrisen-Währung“ Gold war gefragt. Der deutsche Leitindex Dax fiel am Freitag zum Handelsstart um 0,91 Prozent auf 13 264,54 Punkte und weitete den Verlust um mehr als ein Prozent anschließend aus. Tags zuvor hatte der Dax noch ein neues Hoch seit Anfang 2018 knapp verpasst.