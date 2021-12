So hat Thüringer Kabinett zum Thema vorgezogene Weihnachtsferien entschieden

Erfurt. Das Thüringer Kabinett hat in einer Schalte am Dienstag u.a. über den Start der Weihnachtsferien beraten. Innenminister Georg Maier hatte sich für einen vorgezogenen Beginn offen gezeigt.

Die Weihnachtsferien sollen in Thüringen für die 249.000 Schülerinnen und Schüler wie geplant am Donnerstag, 23. Dezember, beginnen. Sie werden nicht vorgezogen, sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums nach einer Kabinettssitzung.

Ziel sei es, Schulen und Kindergärten mit sehr hoher Priorität offen zu halten. Es herrsche breiter Konsens darüber, dass das auch in einer Pandemie wichtig sei. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag in Thüringen bei 1023,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche. Da der Freistaat als eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Bundesländer gilt, gab es Forderungen, dass die Ferien vorverlegt werden.

Landeselternvertretung wünscht sich Augenmaß bei Quarantäne

Die Landeselternvertretung hatte sich im Vorfeld durchaus offen dafür gezeigt. Sprecherin Claudia Koch sagte aber nach der Kabinettssitzung, dass drei Tage am Infektionsgeschehen vermutlich wenig geändert hätten. Zudem hätten viele Eltern den ihnen zustehenden Urlaub bereits aufgebraucht, eine Notversorgung wäre damit notwendig geworden. Deshalb wäre es ohnehin kompliziert, in frühere oder längere Weihnachtsferien zu gehen.

Sie wünscht sich nun vor allem, dass seitens der zuständigen Gesundheitsämter mit Augenmaß bei angeordneter Quarantäne für die Schüler vorgegangen wird. Viele seien schon betroffen – selbst bei geringsten Kontakten. Das Augenmaß sei auch im Hinblick auf das nahende Weihnachtsfest wichtig.

Das Kabinett hat in seiner Sitzung zudem beschlossen, dass Kinder über drei Jahren im Kindergarten auf Kosten des Landes zweimal in der Woche auf Corona getestet werden können. Demnach müssen die Träger der Kindergärten ein Testangebot machen. Nach Angaben des Bildungsministeriums sollen die Einrichtungen dies schnellstens umsetzen, spätestens ab 15. Januar 2022. Sie müssen die nötigen Tests selbst beschaffen, können dabei aber Hilfe der Kommunen in Anspruch nehmen.

