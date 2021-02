Will Whistleblower in Unternehmen und Behörden besser gegen Repressionen schützen: Justizministerin Christine Lambrecht (SPD)

Justiz So will die Regierung Whistleblower besser schützen

Das Video ist brisant. Mitarbeitende sitzen in der Kantine des Schlachtbetriebs Tönnies nahe Gütersloh, ohne Maske, dicht an dicht an langen Tischen. Eine Angestellte bei der Catering-Firma, die für den Fleischproduzenten arbeitet, hat das Video gedreht und ins Internet gestellt. Es ist Frühjahr 2020 und Deutschland steckt mitten in der Pandemie.