Nancy Faeser hat viel zu verlieren in Hessen

Kurz vor der Landtagswahl in Hessen liegt SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser in allen Umfragen abgeschlagen zurück - womöglich landet ihre SPD sogar nur auf Platz vier. Falls es so kommt, dürfte es für die Hessin auch in ihrem Amt als Bundesinnenministerin ungemütlich werden.

