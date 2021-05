Spahn: Sicherer Impfstoff für Kinder "großartige Nachricht"

Pretoria Grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Nachricht mit großer Freude aufgenommen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat das grüne Licht der EU-Arzneimittelbehörde EMA für eine Zulassung des ersten Corona-Impfstoffes für Kinder begrüßt.

Es sei "eine großartige Nachricht", dass das in Deutschland entwickelte Präparat auch sicher und wirksam für Kinder ab zwölf Jahren sei, sagte der CDU-Politiker in Pretoria am Rande eines Südafrika-Besuchs.

Die EMA hatte am Freitag eine EU-Zulassung des Biontech-Präparats für Kinder von 12 bis 15 Jahren befürwortet. Die formale Zulassung durch die EU-Kommission steht noch aus, ebenso die Prüfung der Ständigen Impfkommission (Stiko), ob sie eine Impfung für Kinder generell empfiehlt.

Spahn hob hervor, dass man jetzt auch impfen und Sicherheit geben könne, wo Kinder und Jugendliche, Eltern und Ärzte entscheiden, dass dies Sinn mache. Es sei eine individuelle Entscheidung.

Mit Blick auf seine Reise nach Afrika, wo weniger als zwei Prozent der Bevölkerung geimpft seien, sagte Spahn, dies mache "schon auch demütig". Auch in Europa wolle man schneller vorankommen. "Aber dass wir schon über das Impfen von 12- und 16-Jährigen diskutieren, während in vielen anderen Ländern auf der Welt noch nicht mal die Schwerstkranken geimpft sind, zeigt auch, in welcher privilegierten Situation wir in Europa sind."

© dpa-infocom, dpa:210529-99-786820/5