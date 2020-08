Nach dem starken Anstieg der Infektionszahlen in Katalonien sind kaum noch Urlauber in der nordspanischen Region. Das Bundesaußenministerium rät von nicht notwendigen touristischen Reisen nach Katalonien ab. Einige Besucher empfinden das als übertrieben.

Spanien: 3000 neue Corona-Fälle an nur einem Tag

In Spanien steigen die Corona-Neuinfektionen stark an – trotz nationaler Maskenpflicht

Das beliebte Urlaubsland hat derzeit die höchste Infektionsquote Europas

Einige Regionen Spaniens wurden bereits als Risikogebiete eingestuft – Rückkehrer müssen sich verpflichtenden Coronatest unterziehen

Im Urlaubsland Spanien ist keine Entspannung an der Corona-Front in Sicht. Ganz im Gegenteil: Corona ist wieder auf dem Vormarsch – trotz nationaler Maskenpflicht, die sogar im Freien gilt. In den letzten sieben Tagen registrierten die Gesundheitsbehörden mehr als 20.000 neue Fälle.

Das sind nahezu 3000 Infektionen pro Tag – so viele wie in keinem anderen Land Europas. Als Folge raten inzwischen etliche europäische Länder von Spanienreisen ab oder verhängen eine Quarantäne beziehungsweise Testpflicht für Rückkehrer.

Am schlimmsten sieht es weiterhin im Norden Spaniens aus. In den Brennpunkt-Regionen Katalonien mit Costa Brava und Barcelona, in Aragonien und in Navarra ist keine Besserung in Sicht. In diesen Territorien, die an Frankreich grenzen, wird schon seit gut einem Monat der kritische Wochen-Wert von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner weit überschritten. Weswegen zum Beispiel Deutschland diese Regionen als „Risikogebiete“ einordnet. Von diesem Samstag an gilt für deutsche Rückkehrer aus Risikogebieten eine Testpflicht – somit auch für aus Nordspanien heimkommende Urlauber.

Coronavirus: Testpflicht für Rückkehrer aus Spanien

Auch die Schweiz verhängt ab Samstag Beschränkungen für Spanienrückkehrer: Alle Eidgenossen, die sich in den letzten 14 Tagen auf dem spanischen Festland aufhielten, müssen dann nach der Heimkehr für zehn Tage in Quarantäne. Nur Schweizer Touristen, die auf den Balearischen Inseln mit Mallorca oder auf den Kanaren ihre Ferien verbrachten, sind von dieser Zwangsquarantäne ausgenommen.

Österreich rät schon länger von „nicht unbedingt notwendigen“ Reisen nach Spanien ab. Wie aus Wien zu hören ist, wird auch eine formelle Reisewarnung für Nordspanien nicht mehr ausgeschlossen. Großbritannien, das traditionell die meisten internationalen Spanientouristen stellt, verhängte ebenfalls bereits im Juli eine Quarantänepflicht für alle Rückkehrer aus Spanien.

Spanien: Regionen sind ganz unterschiedlich von Corona betroffen

Regional sieht die epidemiologische Lage in Spanien jedoch sehr unterschiedlich aus: Die rund 1500 Kilometer von Spanien entfernten Kanarischen Inseln, die im Atlantik vor der westafrikanischen Küste liegen, haben die niedrigste Infektionsquote des spanischen Königreichs. So dass sich Reisende dort wenige Sorgen machen müssen.

Die Kanaren arbeiten wie keine andere spanische Region daran, dass dies auch so bleibt: Sie wollen eine Testpflicht für alle ankommenden Reisenden einführen. Und die Regionalregierung verspricht zudem allen Touristen, die auf den Vulkaninseln an Corona erkranken, für sämtliche Behandlungskosten aufzukommen. „Wir wollen, dass sich die Urlauber bei uns sicher fühlen“, sagte eine Sprecherin der kanarischen Gesundheitsbehörden.

Auf Mallorca und den anderen balearischen Mittelmeerinseln ist die Virus-Lage inzwischen nicht mehr ganz so rosig. Die Fallzahlen steigen stetig an. Die statistische Infektionsrate kletterte inzwischen auf 28,1 Fälle in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Der kritische Wert, ab dem zum Beispiel Deutschland eine Reisewarnung aussprechen kann, liegt bei 50 Fällen pro 100.000 Bewohner.

Es wurde auch über Erkrankungen von Touristen berichtet, konkrete Angaben dazu machten die Inselbehörden aber nicht. Bestätigt wurde hingegen, dass ein Hotel und ein Restaurant wegen Virus-Ausbrüchen geschlossen werden mussten.

Tourismus in Spanien leidet katastrophal unter Nachrichten

Auf der Kippe ist die Situation derzeit in der spanischen Hauptstadt Madrid, die in den letzten Wochen einen sehr starken Infektionsanstieg verzeichnete. Die Krankheitsrate kletterte inzwischen auf 46,3 Fälle pro 100.000 Einwohner – also nur noch knapp unterhalb des bedenklichen Schwellenwertes.

Für Spaniens Tourismusindustrie, einem der wichtigsten wirtschaftlichen Standbeine der Nation, sind all dies katastrophale Nachrichten. Der erhoffte Aufschwung in diesem Sommer blieb aus, die Buchungen brechen ein. Viele Herbergen, die nach der ersten Corona-Welle aufmachten, müssen schon wieder schließen. Die Hoteliers sprechen bereits von einer pechschwarzen Saison. „Dieser Sommer“, urteilt der Branchenverband Exceltur, „ist der schlimmste in den letzten 50 Jahren.“