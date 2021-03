SPD-Bildungspolitiker Hartung plädiert für Lockdown der Schulen

Für einen erneuten Lockdown der Schulen hat sich am Mittwoch der SPD-Bildungspolitiker Thomas Hartung ausgesprochen. «Eigentlich hätte man die Schulen gar nicht wieder aufmachen dürfen», sagte Hartung gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Die Infektionszahlen hätten sich bei Kita-Kindern und Schülern in den vergangenen Wochen vervielfacht, argumentierte Hartung. Auch die generell steigenden Infektionszahlen in allen Altersgruppen sprechen seiner Meinung nach für Schließungen.

Nach Angaben des Thüringer Bildungsministeriums lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei Unter-Sechsjährigen am 1. März bei 86,8, während sie am Mittwoch bei 198,3 lag. Noch deutlicher ist der Anstieg in der Altersgruppe der Sechs- bis Elfjährigen: Hier lag die Inzidenz am 1. März bei 74, während sie am Mittwoch bei 211,2 lag - und sich damit fast verdreifachte.

Passend zum Thema