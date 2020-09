Bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen hat die CDU von Ministerpräsident Armin Laschet zwar klar mit einem Ergebnis von 34,3 Prozent gewonnen - es ist aber gleichzeitig ihr bislang schlechtestes Ergebnis bei einer NRW-Kommunalwahl. Die Grünen legen indes zu - auf 20 Prozent.

Berlin. SPD-Kanzlerkandidat Scholz schweigt zu den Gründen der Wahlpleite in Nordrhein-Westfalen. Die Parteichefs deuten die Wahl verschieden.

Parteien SPD-Debakel in NRW: Ist der „Scholz-Effekt“ schon verpufft?

Der Kanzlerkandidat schwieg und trat den ungeordneten Rückzug durch die gläserne Drehtür ins Willy-Brandt-Haus an. Gerade hatten Olaf Scholz, die beiden Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sowie ihre Stellvertreterin Serpil Midyatli nacheinander in ähnlichen Worten den Willen der SPD kundgetan, dass Deutschland mehr Flüchtlinge aus dem abgebrannten Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos aufnehmen müsse. Danach erläuterte Walter-Borjans, Spitzname „Nowabo“, noch einmal seine bemerkenswerte Analyse, dass der Einbruch seiner nordrhein-westfälischen Genossen bei der Kommunalwahl am Sonntag um 7,1 Prozent keine Niederlage, sondern eine „erkennbare Trendwende“ sei.