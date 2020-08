Berlin. Olaf Scholz wird die SPD als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl 2021 führen. Scholz profilierte sich zuletzt als Krisenmanager.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SPD-Spitze legt sich auf Scholz als Kanzlerkandidat fest

Die SPD-Spitze hat sich auf Olaf Scholz als Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl im nächsten Jahr festgelegt. Darauf verständigte sich nach Informationen unserer Redaktion das Präsidium der Sozialdemokraten am Montag einstimmig.

Nun muss noch der Parteivorstand dem Vorschlag zustimmen, was aber als sicher galt. Vizekanzler und Finanzminister Scholz soll auf Vorschlag der Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans die SPD als Spitzenkandidat in die Wahl im Herbst 2021 führen.

Die Doppelspitze hatte lange versucht, Scholz zu verhindern. Er hatte im vergangenen Herbst gemeinsam mit Klara Geywitz die Stichwahl um den Parteivorsitz gegen Esken und Walter-Borjans verloren. In der Corona-Krise hat sich Scholz als einer der wichtigsten Krisenmanager profiliert.

Zahlreiche führende SPD-Politiker sprachen sich zuletzt für Scholz als Kanzlerkandidat aus. So auch Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, die Scholz zuletzt im Interview mit unserer Redaktion den Rücken gestärkt hatte.

Bundestagswahl 2021: SPD schließt Bündnis mit Linken nicht aus

Olaf Scholz steht derzeit im Wirecard-Skandal unter Druck und musste in einer Sondersitzung des Finanzausschusses aussagen. Der Skandal kommt für ihn zur Unzeit, liegt er doch laut einer exklusiven Kantar-Meinungsumfrage im Auftrag unserer Redaktion als möglicher Kanzlerkandidat der SPD vorne. 42 Prozent der Befragten halten den Bundesfinanzminister als SPD-Kanzlerkandidaten für geeignet.

Erst am Wochenende hatte der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans erklärt, die Partei sei bereit zu einer Koalition mit der Linkspartei nach der Bundestagswahl 2021. Die Sozialdemokraten wollten „die führende Kraft in einem Regierungsbündnis werden, das den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Mittelpunkt stellt“, sagte Walter-Borjans gegenüber unserer Redaktion. (fmg)