Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen gegen FDP-General ein

Gegen den Thüringer Landtagsabgeordneten Robert-Martin Montag (FDP) wird nicht weiter wegen Wahlbeeinflussung ermittelt. Der Generalsekretär der Liberalen war nach der Landtagswahl - seine Partei schaffte knapp den Wiedereinzug ins Parlament - bezichtigt worden, Wahlhelfer beeinflusst zu haben. Der Vorwurf: Er soll ihnen ans Herz gelegt haben, unklare Stimmen zugunsten der FDP zu zählen.

An dem Vorwurf ist nichts dran. Das hat die Erfurter Staatsanwaltschaft festgestellt und per Brief, der dieser Zeitung vorliegt, der Rechtsanwaltskanzlei der Partei mitgeteilt. Das Verfahren sei nach § 170 Abs. 2 Strafprozessordnung eingestellt, teilt die Anklagebehörde mit. Damit ist klar: Die Einstellung des Prüfverfahrens erfolgt, weil es keinen Anlass gibt, Anklage zu erheben und nicht, wie in der Justiz häufig praktiziert, wegen Geringfügigkeit.

„Damit ist das ein Freispruch erster Klasse“, sagt der FDP-Landesvorsitzende, Thomas L. Kemmerich, auf Anfrage. Er bestätigt den Eingang des Briefes. Kemmerich nennt die Vorwürfe gegen seinen Vertrauten Montag „eine politisch motivierte Tat, die darauf zielte, die Wahlhelfer und unseren Generalsekretär persönlich in Misskredit zu bringen und die Grundfeste der Demokratie zu erschüttern“.