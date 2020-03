Stadt- und Gemeinderäte im Landkreis Gotha tagen nicht mehr

Absagen infolge der Bemühungen, die Verbreitung des Corona-Virus zeitlich zu strecken, betreffen die Arbeit vieler kommunaler Gremien. Das gilt auch für den Gothaer Kreistag. Die nächste Kreistagssitzung ist für den 13. Mai 2020 geplant. Ob sie stattfindet, werde je nach Sachlage entschieden, war aus dem Landratsamt zu erfahren. Abgesagt sind bis Ende April auch alle Ausschusssitzungen. Allerdings ist Landrat Onno Eckert (SPD) nahezu täglich mit den Bürgermeistern des Landkreises in einer Telefonkonferenz. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Stadtratssitzung in Gotha, ursprünglich für den 17. März vorgesehen, verschiebt sich mindestens bis auf den folgenden geplanten Stadtrat. Erst dann können die für den 17. März geplanten Inhalte beraten werden. Abgesagt sind auch hier die Sitzungen der Ausschüsse.

Dringendes muss der Bürgermeister gleich entscheiden.

Geht es um eilige Entscheidungen, gilt Paragraph 30 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung). Dort heißt es: „Der Bürgermeister kann in Angelegenheiten, deren Erledigung nicht ohne Nachteil für die Gemeinde bis zu einer Sitzung des Gemeinderats oder des zuständigen Ausschusses aufgeschoben werden kann, anstelle des Gemeinderats oder des Ausschusses entscheiden. Die Gründe für die Eilentscheidung und die Art der Erledigung sind den Gemeinderatsmitgliedern oder den Mitgliedern des zuständigen Ausschusses unverzüglich mitzuteilen.“

Auch in Waltershausen sind die Sitzungen des Ausschusses für Kultur, Soziales und Tourismus, des Bau- und Umweltausschusses und des Haupt- und Finanzausschusses abgesagt. Ob der Stadtrat wie vorgesehen April tage, werde nach Lage entschieden. Waltershausen sei in der günstigen Situation, einen bestätigten Haushalt zu haben. Das Baugeschehen in der Stadt gehe weiter; auch würden weitere Ausschreibungen wie geplant erarbeitet und Vergaben vorgenommen.

Eilentscheidungen werden trotzdem vorab beraten

Was aber an Entscheidungen ohne Not aufgeschoben werden könne, werde aufgeschoben, sagt Bürgermeister Michael Brychcy (CDU), der zugleich Präsident des Thüringer Städte- und Gemeindebundes ist. Auch dort sei die Präsidiumssitzung abgesagt, berichtet er.

Die Kommunikation mit den Fraktionen erfolge bei Bedarf über eine Telefonkonferenz. Eilentscheidungen laut Paragraph 30 wolle er nur in dringenden Fällen treffen und sich auch da vorher telefonisch und via E-Mail beraten. Nicht nur die Sporthalle, die Bibliothek und seit Montag, 16. März, der Spielplatz seien inzwischen geschlossen, auch die Verwaltung habe keinen Besucherverkehr mehr.

Jetzt wird vieles erledigt, wofür sonst keine Zeit war.

Das nutzten die Mitarbeiter nun, um Dinge zu erledigen, die lange liegengeblieben sind, zum Beispiel Ordnung ins Archiv zu bringen. Telefonisch und per Mail bleibe man selbstverständlich erreichbar.

Auch in der heilklimatischen Kurstadt Friedrichroda sind alle Sitzungen bis auf weiteres abgesagt.

In Bad Tabarz ist laut Bürgermeister David Ortmann (SPD) ebenso bei Bedarf die Telefonkonferenz das Mittel der Wahl. In dem Kurort hätten eigentlich am Donnerstag, dem 19. März, der Haupt- und Finanzausschuss und der Werkausschuss tagen müssen, und am 25. März wäre der Gemeinderat dran gewesen. Die Sitzungen sind ebenso abgesagt. Anstelle dessen stünde sofort die Möglichkeit der Telefonkonferenz bereit. Auch per Mobiltelefon könne man sich da einwählen.

Sonderausgabe des Amtsblattes, gedruckt und online

Bad Tabarz mache rege davon Gebrauch, über Facebook, die Website der Gemeinde und über die Tabarz-App für Smartphones zu informieren. Am Freitag gibt es eine Sonderausgabe des Amtsblattes, gedruckt und selbstverständlich auch online, betont Ortmann.

Ohrdruf hat den für den 17. März vorgesehenen Bauausschuss abgesagt, ebenso die Hauptausschusssitzung in der Folgewoche. Für den 16. April war eine Sondersitzung des Stadtrates geplant, die nun sicher auch nicht stattfindet.

Auch Sprchstunde der Sparkassenur noch telefonisch

Was zur Eilentscheidung anliege, will Bürgermeister Stefan Schambach (SPD) dennoch mit den Fraktionsvorsitzenden per Telefonkonferenz besprechen. Das System gestatte bis zu acht Teilnehmer.

In der Landgemeinde Nesse-Apfelstädt entfallen die Sitzungen des Haupt und Finanzausschusses, der Ortschaftsräte sowie des Gemeinderates ab sofort bis voraussichtlich zum 10. April 2020. Die Verwaltung ist seit dem 17. März für den Besucherverkehr geschlossen. In unaufschiebbaren Fällen soll vorher ein Termin mit dem betreffenden Sachbearbeiter telefonisch vereinbart werden. Sogar die Kreissparkasse hat ihre Sprechstunde im Verwaltungsgebäude in Neudietendorf abgesagt und verweist auf die Rufnummer: 03621/ 2210.