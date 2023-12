Update: Stadt Weimar warnt vor Unwetter und Hochwasser – Weihnachtsmarkt geschlossen

Sturmtief „Zoltan“ sorgt am Donnerstagmittag für Sturmböen und Regen in Weimar.

Weimar Glitzerwelt in Hohenfelden zu – Goethes Gartenhaus wird geschlossen – Amtliche Hochwasserwarnung – Das sollten Weimarer in den nächsten Tagen beachten.

Die Ausläufer von Sturmtief „Zoltan“ erreichen bereits am Donnerstagmorgen Weimar. Das Tiefdruckgebiet erfasste Deutschland von Nordwesten und soll den Prognosen zufolge über die ganze Bundesrepublik ziehen. An den Küsten müsste mit Orkanböen gerechnet werden, am Flughafen Amsterdam Schiphol sind bereits etliche Flüge ausgefallen. Doch auch in der Region Mittelthüringen warnt der Deutsche Wetterdienst vor Sturmböen und ergiebigem Regen. Auch Hochwasser sei nicht ausgeschlossen. Eine amtliche Hochwasserwarnung wurde bereits ausgegeben. Einsätze hatte die Weimarer Feuerwehr zumindest bis Donnerstag, 17 Uhr, keine.

Stadt schließt Weihnachtsmarkt vorzeitig

Die Stadt Weimar hat mit sofortiger Wirkung ihren Weihnachtsmarkt geschlossen: „Dies hat Oberbürgermeister Peter Kleine in Absprache mit der Feuerwehr und dem Amt für Wirtschaft und Märkte entschieden“, hieß es in einer Mitteilung. Hintergrund ist eine Unwetterwarnung für Weimar.

Was heißt das für Weimar?

Ab Donnerstagnachmittag und bis in die Nacht zum Freitag zieht eine Kaltfront durch. Wie die Stadtverwaltung Weimar mit Bezug auf die Angaben des Deutschen Wetterdienstes mitteilt, seien lokal auch kurze Gewitter sowie schwere Sturmböen bis 100 km/h möglich, vereinzelt auch orkanartige Böen bis 110 km/h.

Klassik-Stiftung bittet, Parks am Donnerstag zu meiden

Aufgrund der aktuellen Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor Sturmböen für Weimar bitten die Klassik-Stiftung, die historischen Park- und Gartenanlagen am Donnerstag zu meiden. „Die Unwetterwarnung gilt vorerst von heute 6 Uhr bis zum Freitagmorgen, 2 Uhr“, heißt es. Da es auch über Weihnachten zu Unwetter kommen kann, werden Besucherinnen und Besucher gebeten, aktuelle Unwetterwarnungen zu berücksichtigen und besondere Vorsicht walten zu lassen oder wenn möglich die Parkanlagen zu umgehen.

Wie geht es am Freitag und Samstag weiter?

Auch am Freitag könne es im Weimarer Land laut Deutschem Wetterdienst noch zu Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 75 km/h und in exponierten Lagen bis zu 85 km/h kommen. Die Warnung gelte vorerst bis Freitag, 17 Uhr. Die Niederschlagsprognose für Samstag ist mit Stand Donnerstagmittag wegen des zeitlichen Vorlaufs noch mit einer beträchtlichen Unsicherheit sowohl bezüglich der Niederschlagsmengen als auch der zeitlichen Verteilung behaftet. Die Bevölkerung werde daher gebeten, sich über den Stand der Prognosen zu informieren, etwa mit Warnapps.

Ein starker Regenschauer ergoss sich am Donnerstagabend über Weimar. Foto: Marvin Reinhart / Funke Medien Thüringen

Könnte der Ilm-Pegel in den nächsten Tagen steigen?

Die Thüringer Hochwasser-Nachrichten-Zentrale weist in ihrem aktuellen Hochwasserlagebericht auf deutlich steigende Wasserstände bis Heiligabend infolge langanhaltender landesweiter Niederschläge hin. Dies betrifft auch den Flusslauf der Ilm. An der Messtation Mellingen ist der Wasserstand am Donnerstagmittag noch knapp unter einem Meter, soll aber in den kommenden 24 Stunden auf knapp 1,50 Meter ansteigen und liegt damit noch unter dem Meldebeginn. Tendenziell könnte der Pegel aber Samstagmittag bereits Meldestufe eins, je nach Prognose auch Meldestufe zwei erreichen, geht aus den Aufzeichnungen und Prognosen des Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz hervor. Tendenziell könne der Ilm-Pegel so die Marke von 2,50 Meter überschreiten.

Was heißt das konkret für das Weimarer Land?

Sollte sich die Niederschlagsprognose bestätigen, werden landesweit ab Freitagabend und vor allem im Tagesverlauf des Samstags und in der Nacht zum Sonntag deutliche Wasseranstiege erwartet, die an einer Vielzahl von Pegeln zum Überschreiten des Richtwertes für den Meldebeginn führen werden. Ein weiterer Anstieg in den Bereich der Meldestufen ist nach derzeitigem Kenntnisstand sehr wahrscheinlich. Ab Montag sollen laut Wetterdienst die Niederschläge zögerlich von Westen nachlassen, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Klassik-Stiftung rechnet mit Sperrung von Ilm-Park – Goethes Gartenhaus geschlossen

Vom Samstag bis Dienstag wird für den Park an der Ilm Hochwasser erwartet und es ist mit Sperrungen zu rechnen. Aufgrund dessen bleibt Goethes Gartenhaus in dieser Zeit geschlossen. Im Laufe des 27. Dezembers wird es wieder zugänglich sein, sofern der Park an der Ilm wieder passierbar ist, heißt es von der Klassik-Stiftung. Wer für diese Tage Tickets gebucht hat, könne sich an den Ticketshop ticketshop@klassik-stiftung.de oder den Besucherservice besucherservice@klassik-stiftung.de wenden.

Warum könnte es zu Hochwasser kommen?

Die Böden sind bereits stark wassergesättigt, sodass die Niederschläge sehr rasch und deutlich abflusswirksam werden, heißt es im Lagebericht.