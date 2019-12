Nach Wahlniederlage: Stefan Gruhner wechselt zur CDU nach Berlin

Den CDU-Kreisvorsitzenden des Saale-Orla-Kreises und ehemaligen Landtagsabgeordneten Stefan Gruhner zieht es nach der Wahlniederlage bei den Landtagswahlen in die CDU-Bundesgeschäftsstelle nach Berlin.

In einem persönlichen Brief an den Kreisvorstand, welcher der Redaktion vorliegt, heißt es, er werde „ab Januar in das Konrad-Adenauer-Haus nach Berlin“ wechseln und „unsere Parteiführung um Annegret Kramp-Karrenbauer und Paul Ziemiak unmittelbar in einer herausfordernden Zeit“ unterstützen. Gruhner wird dort nicht als Politiker, sondern als Angestellter tätig sein. Er wird in der Bundesgeschäftsstelle als Leiter die Stabsstelle „Zukunft der Volkspartei / Bund-Länder Koordinierung / Internationale Parteibeziehungen“ übernehmen.

Neue Wahlkampfstrategie der CDU

„Bis zur planmäßigen Neuwahl des Kreisvorstandes werde ich Kreisvorsitzender unseres Kreisverbandes bleiben“, schreibt er weiterhin seinen CDU-Kreisvorstands-Mitgliedern. In den kommenden Wochen will Gruhner mit seinem Vorstand darüber sprechen, wie der Kreisvorstand in Zukunft aussehen könnte.

Abschied ins Ungewisse

Hintergrund von Gruhners Weg nach Berlin ist eine neue Wahlkampfstrategie der CDU für den Bundestagswahlkampf. Generalsekretär Paul Ziemiak strebt sowohl eine breitgefächerte Digital-Kampagne an, als auch eine engere Zusammenarbeit mit den CDU-Landesverbänden sowie den internationalen Partnerparteien. Als Leiter der Stabsstelle soll Gruhner dem CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak und der Bundesvorsitzende der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, direkt zuarbeiten.

Die kommende turnusmäßige Bundestagswahl findet im Jahr 2021 statt. Entsprechend des Grundgesetzes muss die Bundestagswahl zwischen Mittwoch, 25. August 2021, und Sonntag, dem 24. Oktober 2021 stattfinden.