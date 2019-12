Stephan Klante: Das Bittstellen muss im Südharz ein Ende haben

Landrat Matthias Jendricke (SPD) plant, die Kreisumlage im kommenden Jahr um zwei Prozentpunkte anzuheben. Doch es gibt in den Kommunen und anderen Parteien erhebliche Bedenken. Wir sprachen mit Stephan Klante (CDU), dem Vorsitzenden des Kreisverbandes des Gemeinde- und Städtebundes und Bürgermeister von Harztor, über die Pläne und Auswirkungen.

Können die Südharzer Kommunen eine höhere Kreisumlage überhaupt stemmen?

Sie müssten sie stemmen, weil es der Gesetzgeber so vorgeschrieben hat. Die Frage ist nur, was dann alles an Investitionen auf der Strecke bleibt.

Was würde denn die Erhöhung für Harztor konkret bedeuten?

Wir müssten dann zusammen mit der Schulumlage 3,2 Millionen Euro an den Landkreis abtreten, das sind 240.000 Euro mehr als bisher. Durch den gleichzeitigen Rückgang von Schlüsselzuweisungen legen wir insgesamt 600.000 Euro drauf. Das ist kaum zu schaffen. Deshalb lehne ich eine Erhöhung ab. Das sage ich als Bürgermeister und als Städtebundvertreter.

Haben Sie die erhöhte Kreisumlage denn im Haushalt für 2020 abgebildet?

Wir stellen den Haushalt erst im Februar auf, könnten also auf den dann bereits beschlossenen Kreishaushalt noch reagieren.

Geht es denn den Kommunen überhaupt finanziell so viel besser, wie es Jendricke behauptet?

Die Steuerkraft der Kommunen ist erheblich gestiegen, das ist richtig. Diese Steigerung veranlasst das Land, seine Schlüsselzuweisungen zurückzufahren. Zugleich steigen aber unsere laufenden Ausgaben stetig an, was durch die Steuereinnahmen kompensiert wird. Im Endeffekt steht den Kommunen also trotz der Mehreinnahmen nicht mehr Geld zur Verfügung, das sie ausgeben können.

Aber es gibt doch nur noch wenige Gemeinden in der Haushaltskonsolidierung.

Hier ist Herr Jendrickes Rechnung nicht stimmig, wenn er sagt, dass sich nur noch vier von ursprünglich 16 Kommunen in der Haushaltssicherung befinden. Er hat dabei nicht berücksichtigt, dass eine Vielzahl durch die Gebietsreform eingemeindet wurde, zum Beispiel nach Bleicherode oder Harztor. Deren prekäre Haushaltssituation ist von den aufnehmenden Kommunen übernommen worden.

Helfen denn nicht die Investitionspauschalen weiter?

Investitionspauschalen sind schön und gut. Aber sie sind nie isoliert zu betrachten und hängen immer mit einem Unterhalt zusammen. Es nützt mir zum Beispiel nichts, wenn ich ein Elektroauto gefördert bekomme, ohne das Geld für den Unterhalt, also den Strom zu besitzen. Investitionen ziehen immer Kosten nach sich.

Wie sollen sich die Kommunen beim Wegfall der Straßenausbaubeiträge verhalten?

Deren Wegfall bewerte ich grundsätzlich positiv. Er zieht aber für die Kommunen ein völlig undurchsichtiges Verfahren nach sich. Dieses ist viel zu bürokratisch, und die Rückzahlung muss gewährleistet sein. Viele Orte haben den Posten im Haushalt stehen und bekommen ihn derzeit nicht ersetzt. Dies wiederum blockiert andere wichtige Investitionen. Hier muss das Land seine Hausaufgaben machen.

Gibt es einen Ausweg für die Gemeinden aus diesem grundsätzlichen finanziellen Dilemma?

Der Gemeinde- und Städtebund fordert eine Abkehr von dem üblichen Verfahren, Kreis- und Schulumlage durch die Landkreise einzutreiben. Wir fordern stattdessen eine direkte Abrechnung zwischen den Landkreisen und dem Land Thüringen, ohne dass die Kommunen belastet werden. Diese müssen in die Lage kommen, sich auskömmlich zu finanzieren und nicht länger als Bittsteller aufzutreten.