Struth und die Gebietsreform: Nur noch drei Fusionspartner im Rennen

Struth. Die Einwohner von Struth sollen im Herbst über den Partner für eine Gebietsreform abstimmen. Diese drei Kommunen sind nun noch im Rennen.

Bei schriftlichen Bürgerbefragung zur Gebietsreform in Struth sind nur noch drei Partner im Rennen. Wie Bürgermeister Klaus Zunke-Anhalt (CDU) sagte, schloss am Montag das Innenministerium jeden Wechsel in die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Westerwald aus.

Noch am Samstag hatte sich auch die VG in Struth vorgestellt – so wie die nun verbleibenden Kandidaten Südeichsfeld, Dingelstädt und Mühlhausen. Wer auf den Stimmzettel kommt, entscheidet Mittwoch ab 19 Uhr (St.-Josef-Haus Struth) der Gemeinderat.