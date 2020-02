Südharz blickt gespannt auf Erfurt

Der neue Thüringer Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) ist gerade einmal 25 Stunden im Amt, als er am frühen Donnerstagnachmittag vor die Mikrofone tritt und seinen Rücktritt ankündigt. Der Landtag möge sich zu Neuwahlen entschließen.

Im Südharz lässt diese Nachricht genau wie die seiner Wahl tags zuvor aufhorchen. Sie löst teils heftige Reaktionen aus – in der Politik wie in der Wirtschaft und Kultur.

Kemmerichs Rücktritt, sagt FDP-Kreischef Claus Peter Roßberg, sei ein Schritt „im Interesse des Landes, um die Totalblockade aufzulösen“. Die habe bestanden, schließlich betonten die Liberalen, dass es keine „Abhängigkeiten von der AfD durch eine sachliche Zusammenarbeit“ geben werde. Lieber wären dem Nordhäuser FDP-Kreischef aber spätere Neuwahlen gewesen, „wenn sich alles gesetzt hat“.

Roßberg mahnt: „Es wäre wichtig, dass alle in sich gehen und erkennen, dass man konstruktiv zusammenarbeiten muss, damit keine Blockade entsteht.“ Ob diese Zusammenarbeit nicht ohne Kemmerichs Kandidatur leichter gefallen wäre? „Im Nachhinein betrachtet, kann ich nicht sagen, dass sie gut war.“ Zum tatsächlichen Zeitpunkt allerdings sei sie verständlich gewesen, „weil im Landtag die Blockade existierte, es zum Beispiel nicht möglich war, den Richterwahlausschuss zu besetzen“.

Hin- und hergerissen ist der Nordhäuser FDP-Ortsvorstandschef Manuel Thume. Die Wahl habe ihn zunächst „geplättet“. „Ob man über das Wie glücklich sein muss, wage ich zu bezweifeln“, sagt er und fordert: „Eine direkte Zusammenarbeit zwischen Liberalen und AfD darf es nicht geben.“ Wer wen wählt, dafür könne man aber nichts. Er werde ja auch keinen Stadtratsantrag zurückziehen, nur weil die AfD dem ebenfalls zustimmt. Thume hätte eher SPD und Grüne in der Pflicht gesehen, der bürgerlichen Mitte Mehrheiten zu verschaffen.

Den Rückzug Kemmerichs indes bedauert er. „Es wäre die Chance gewesen zu zeigen, dass es die FDP besser machen kann.“ Durch eine Neuwahl sähe er die politischen Ränder gestärkt. Größter Verlierer aus seiner Sicht wäre die CDU.

„Das jetzige Chaos in Thüringen mit der MP-Wahl hat Rot-Rot-Grün angerichtet. Sie wollten den Wählerwillen nicht respektieren und nach ihrer Abwahl weitermachen, als wäre nichts geschehen“, urteilt der ehemalige Nordhäuser Stadtchef und frühere Minister, Klaus Zeh (CDU). „Linke, SPD und Grüne haben mit ihrer Arroganz einen Scherbenhaufen hinterlassen. Ihr Jammern und Zetern nun ist unehrlich. Ich hoffe, dass die Demokraten im Landtag sich nun endlich zusammenfinden, um eine Lösung für den Freistaat zu finden“, so Zeh.

Ähnlich äußert sich der Nordhäuser CDU-Kreisverbandschef Henry Pasenow. „Ich wünsche mir, dass dieses Parlament endlich für die Thüringer arbeitet und sich nicht ständig um sich selbst kümmert“, erklärt er. Von Neuwahlen hält er wie die gescheiterte CDU-Landtagsabgeordnete Carolin Gerbothe nichts. „Wir werden gegen die Auflösung des Landtags stimmen“, ist er sicher.

Gefragt nach der Rolle, die die CDU künftig einnehmen sollte, hat sie keine Antwort parat: „Statt Schnellschüsse zu liefern, sollten wir uns erst einmal zwei bis drei Tage auf die Aufgaben der Politik besinnen.“

Iffland hätte gegen AfD-Tolerierung nichts einzuwenden

Steffen Iffland, Fraktionschef der CDU im Nordhäuser Stadtrat mit Landtagsambitionen noch im Herbst, hätte gern eine CDU-FDP-Minderheitsregierung gesehen, unterstützt von Linken, SPD und Grünen bei den großen Themen Bildung und Sicherheit. Gegen eine Tolerierung der Regierung durch die AfD hätte er nichts gehabt: Bei einem Nein des linken Lagers zu einem Miteinander im Landtag könnten Union und Liberale aus Ifflands Sicht Gesetze im Landtag auch mit AfD-Stimmen beschließen: „Wenn die Gesetze im Sinne Thüringens sind, ist es rechtens, dass jeder dem zustimmt: der Linke wie der Rechte. Wer sich dem verweigert, schadet der Demokratie.“

Ein Unwohlsein angesichts der Tatsache, dass Kemmerich nur dank der AfD Ministerpräsident wurde, verspürt Steffen Iffland nicht: „Mich interessiert nicht, wie ein Demokrat gewählt wurde, solange dies auf gesetzlich legitime und demokratische Weise geschieht.“

In vielen Punkten widersprechen würde ihm wohl die linke Landtagsabgeordnete Katja Mitteldorf: Kemmerichs Abgrenzungsversuche zur AfD laufen aus ihrer Sicht ins Leere, zudem kaufe sie den Liberalen nicht ihre Naivität ab, den Wahlerfolg nicht zumindest in Betracht gezogen zu haben und nun auch noch auf Mehrheiten von SPD und Grünen zu hoffen.

Angesprochen auf mögliche Neuwahlen zeigt sich Mitteldorf noch skeptisch. Formalrechtlich bestehe hierzu kein Grund, auch brauche es eine aufwendige Zwei-Drittel-Mehrheit im Landtag dazu. „Wir haben eine Verantwortung für Thüringen“, sagt sie auch mit Blick auf ihre Partei.

Das am Mittwoch im Landtag Geschehene treibt Theaterintendant Daniel Klajner gleichfalls um, mag die Finanzierung des Theaters bis 2024 einschließlich dessen Sanierung auch durch keinen Politikwechsel erschüttert werden können. „Ich sehe eine Gefährdungslage“, sagt er am Donnerstagvormittag mit Blick auf die nach Kemmerichs Wahl zunächst triumphierende AfD. In Baden-Württemberg habe die Partei bereits ins Spiel gebracht, ob die Theater nicht unter eine gewisse Aufsicht gestellt werden sollten, verweist er auf eine Parlamentsanfrage zu Staatsangehörigkeiten von Künstlern im Kulturbetrieb. Eine Neuwahl würde er begrüßen.

„Aus Sicht der Wirtschaft ist der Rücktritt von Kemmerich bedauerlich“, findet , Chef des Nordthüringer Unternehmerverbandes. „Es sind 100 Tage seit der Wahl vergangen, die Zeit rennt uns davon.“ Wichtige Themen wie Lehrermangel, neues Personal für die Polizei und die Breitbandoffensive müssten schnell angegangen werden. Statt einer erneuten Wahl sei eine Projektregierung der beste Weg, wie sie Dieter Althaus und Joachim Gauck ins Spiel gebracht haben.

Überaus differenziert betrachtet den Ausgang der Wahl Birgit Keller. „Es war eine Wahl mit nicht zu erwartendem Ergebnis“, sagt sie in ihrer neutralen Rolle als Landtagspräsidentin, die nun mit noch hitzigeren Debatten und baldigen Neuwahlen rechnet. Anders als Mitteldorf glaubt sie hierbei jedoch an bedeutsame Veränderungen der Mehrheitsverhältnisse, denen die FDP zum Opfer fallen würde.

Fragt man Keller als Politikerin der Linken so erwidert sie: „Keinen Millimeter nach rechts.“ Sie sei „emotional betroffen“. „Es ist tatsächlich ein Dammbruch, weil die Mitglieder der AfD-Fraktion den völkischen Björn Höcke unterstützt haben.“ Erschrocken zeigt sich Keller zudem von Kemmerichs Vorgehen, die Minister der ehemaligen Regierung gedrängt zu haben, noch am Mittwochabend aus ihren Büros zu ziehen. „Das zeugt von fehlender Empathie und wenig Respekt vor der Arbeit von fünf Jahren.“