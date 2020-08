SPD-Kreischefin Anika Gruner am Gondelteich in Nordhausen.

Südharzer SPD steht hinter Olaf Scholz als Kanzlerkandidat

Die Nominierung von Olaf Scholz zum Kanzlerkandidat der SPD trifft in der Südharzer SPD auf Wohlwollen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Als Finanzminister habe Scholz insbesondere während der Corona-Pandemie zeigen können, wie wichtig sozialdemokratische und menschliche Finanzpolitik in Krisen ist. Neben dem Krisenmanagement trauen die Sozialdemokraten Scholz zudem Zukunftsvisionen zu. Mit den drei Kernpunkten Respekt, Zukunft und Europa in der Kandidatenrede habe er sich auf die wichtigsten Themen der Sozialdemokratie berufen, lobt die SPD-Kreisvorsitzende Anika Gruner. Der geforderte Respekt werde sich mit Scholz als Kanzler unter anderem in einer angemessenen Bezahlung von Pflegekräften widerspiegeln.

„Progressive Bündnisse ohne Beteiligung der CDU“ sieht zudem der stellvertretende Juso-Vorsitzende Jan-Niklas Reiche mit Scholz als möglich. „Ich bin sicher, dass wir mit einem Kanzler Scholz in einer Rot-Rot-Grünen Regierung ab Ende 2021 einen gewaltigen Schritt in die Zukunft machen werden.“ Deutschland werde sich in vielen Bereichen weiterentwickeln.

„An Europa führt kein Weg mehr vorbei, um sich international gegen die Trumps und Putins dieser Welt behaupten zu können“, fügt die Juso-Vorsitzende Sophie Meinecke an. Deshalb sei es wichtig, dass Scholz Europa in den Mittelpunkt seines Wahlkampfs stelle.