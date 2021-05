Nordhausen: Wirtschaft spricht sich gegen Neuwahlen aus

Nordhausen. Die Parteien in Thüringen sollten kooperieren und den Wählerauftrag erfüllen, fordert der Nordthüringer Unternehmerverband.

Gegen die Neuwahl des Thüringer Landtags im September bestehen aus Sicht der Südharzer Wirtschaft erhebliche Bedenken. „Aufgrund der Corona-Pandemie befinden wir uns in schweren wirtschaftlichen Zeiten. Wir haben keine Zeit für wochenlange politische Diskussionen und einen Wahlkampf, der die politischen Akteure bindet und zum Stillstand der notwendigen Arbeit führt“, sagt Niels Neu, Vorsitzender des Nordthüringer Unternehmerverbandes (NUV).

Die Mitglieder des Landtages hätten einen Wählerauftrag für fünf Jahre erhalten und müssten kooperieren, um das Land aus der Coronakrise zu führen. „Der Wähler erwartet zu Recht, dass die Lösung der anstehenden Probleme an vorderster Stelle steht und nicht durch Wahl- und Parteiquerelen ausgesetzt wird“, so Neu. Bereits jetzt wachse die Unzufriedenheit in der Bevölkerung über die Coronapolitik. Neuwahlen vermögen hier nicht gegenzusteuern, sondern würden zu mehr Politikverdrossenheit führen.

„Für einen zügigen Neustart und eine Revitalisierung der Wirtschaft als Grundlage des gesellschaftlichen Wohlstandes braucht es eine handlungsfähige und verlässliche Regierung, die hierfür den politischen Rahmen schafft. Die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, dass dies in Thüringen mittels eines Stabilitätspaktes möglich ist“, erklärt NUV-Vorstandsmitglied Helmut Peter. Im Übrigen bestünden auch keine verfassungsrechtlichen Gründe für eine Auflösung des Landtages, und zum anderen habe die Wirtschaft auch die hierdurch entstehenden Kosten im Blick.