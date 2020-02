Sundhausen. Christoph Kindervater (parteilos) bittet CDU, FPD und AfD in einem Schreiben, ihn am Montag für das Amt als Ministerpräsident von Thüringen aufzustellen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sundhäuser Bürgermeister will gegen Ramelow antreten

Für das Amt als Ministerpräsident hat sich Sundhausens Bürgermeister Christoph Kindervater (parteilos) ins Spiel gebracht. Der 42-Jährige schickte am Samstagabend kurz nach 19 Uhr ein Schreiben an CDU, FPD und AfD, in dem er die Parteien bittet, ihn am Montag als Kandidat auf die Liste zu setzen. Der geschäftsführende Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) will sich am 5. Februar seiner Wiederwahl im Thüringer Landtag stellen.

Wie Kindervater informiert, will er damit die Minderheitsregierung von Linke, SPD und Grüne verhindern. „Nicht noch einmal Rot-Rot-Grün“, sagt der Branchen-Manager, der seit 2016 ehrenamtlicher Bürgermeister in der Gemeinde Sundhausen im Unstrut-Hainich-Kreis ist. Für das Land, seine Familie und die Mitbürger könne er es nicht hinnehmen, dass wieder ein sozialistische Minderheit über das Schicksal der Menschen des Landes bestimme – und das 30 Jahre nach der friedlichen Revolution.

„Deshalb ist es meine Pflicht diesen Weg zu gehen“, sagt Kindervater. Einen anderen Ausweg sehe er nicht. Denn derzeit seien die liberal-konservativen Kräfte in Thüringen zerstritten und stellen keinen Kandidaten gegen Ramelow auf.

Die Fraktionen von Linke, SPD und Grünen haben eine außerplanmäßige Sitzung des Landesparlaments beantragt, um am 5. Februar die Wahl des Regierungschefs durchzuführen. Die Die AfD-Landtagsfraktion kündigte bereits an, spätestens im dritten Wahlgang einen Gegenkandidaten zu Ramelow aufzustellen.

Kindervater teilt in dem Schreiben vom Samstag CDU, FDP und AfD mit, er stehe den Parteien am Montag zwischen 8 und 10 Uhr für Nachfragen vor dem Landtag zu Verfügung. „Es geht um die Sache“, so der Sundhäuser Bürgermeister. Thüringen habe so viele Probleme. Kindervater äußerte zuletzt immer wieder Kritik an Kreis und Land, weil die Gemeinden finanziell nicht ausreichend ausgestattet werden.