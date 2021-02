Superintendent kritisiert Bündnis „Bürger für Deutschland“ wegen Kranzniederlegung

Demonstration der „Bürger für Deutschland“ in Weimar am 6. Februar 2021.

Die Kritik zur Kranzniederlegung der Bürger für Deutschland (BfD) am Samstag, 6. Februar, in Weimar zieht weitere Kreise. Jetzt hat sich Weimars Superintendent Henrich Herbst zu der Aktion geäußert. Im „Wort zum Sonntag“ in der Weimarer TLZ äußerte an diesem Samstag sein „Entsetzen und Erschrecken“ über das, was auf dem Buchenwaldplatz geschah. Auf der Schleife stand: „Im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus und Opfer der totalisierenden Diktatur“. Herbst betont: „Die Formulierung ‘Opfer totalisierender Diktatur’ beschreibt einen gegenwärtigen Zustand. Aber es gibt gegenwärtig bei uns keine Diktatur. Schon gar keine, die mit der des Nationalsozialismus vergleichbar wäre“, so der Superintendent.

Derweil hat Clarsen Ratz als BfD-Initiator auf TLZ-Anfrage geäußert, dass er „mit großem Bedauern und tief betroffen beobachte, wie sich die Irritationen um die gemeinsame Kranzniederlegung steigern.“ Zur Kranzschleife, die er in Auftrag gab, bemerkt er: „Es tut mir unsagbar leid, gerade hier die Dimension und Tragweite meiner nicht eindeutig adressierten Aufschrift unterschätzt zu haben.“ Er lebe christliche Werte, vertrete liberale Positionen und sei „stets mit höchstem bürgerlichen und politischen Engagement gegen jede Form von Antisemitismus und Extremismus in Weimar und in Thüringen angetreten.“

Herbst betont, er sei froh, in einem Land der freien Meinungsäußerung zu leben. Er habe sich daher auch angehört, was die BfD auf dem Theaterplatz zu sagen hatte: „Auch wenn ich ihre Meinung keinesfalls teile, will ich sie hören.“ Gerade in Weimar, erklärt der Superintendent, „müssen wir widersprechen, wenn das Leid der Menschen in Buchenwald in unsachgemäßer Weise instrumentalisiert wird“.

