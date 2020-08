Susanne Hennig-Wellsow als Chefin der Linke im Gespräch

Thüringens Linkspartei- und Fraktionsvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow hofft auf ein weibliches Führungsduo für die Bundespartei. „Ich kann mir eine weibliche Doppelspitze sehr gut vorstellen“, sagte Hennig-Wellsow der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Sie ist zusammen mit der hessischen Fraktionsvorsitzenden Janine Wissler als mögliche Kandidatin für den Parteivorsitz im Gespräch.

Nach Parteichefin Katja Kipping hatte am Samstag auch der Co-Vorsitzende Bernd Riexinger angekündigt, Ende Oktober nicht wieder für das Amt zu kandidieren.

Ob sie tatsächlich für das Amt auf dem Bundesparteitag Ende Oktober in Erfurt antritt, ließ Hennig-Wellsow zunächst offen. „Ich führe Gespräche. Eine Entscheidung ist bisher nicht gefallen“, sagte sie.

Neben Ministerpräsident Bodo Ramelow das Gesicht der Linken

In Thüringen ist Susanne Hennig-Wellsow schon seit Jahren neben Ministerpräsident Bodo Ramelow das Gesicht der Linken. Im Februar wurde die Frau mit der blonden Kurzhaarfrisur auch bundesweit bekannt – indem sie Thüringens Kurzzeit-Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) nach dessen Wahl mit Stimmen der AfD einen Blumenstrauß vor die Füße warf.

Die 42-Jährige, eigentlich aus Mecklenburg-Vorpommern, startete nach dem Pädagogik-Studium in Erfurt 2001 als Mitarbeiterin der linken Landtagsfraktion in die Politik. Heute steht sie sowohl an der Spitze der Fraktion als auch des Landesverbands. In Umfragen liegt die Partei in Thüringen aktuell immer deutlich über 30 Prozent. Trotzdem sehen nicht alle die Ämterhäufung gern.

Arbeitsteilung mit Ramelow: Sie agiert eher im Hintergrund

Sie selbst sagt: „Ich verstehe mich ausdrücklich als Parteivorsitzende, die die Fraktion führt.“ Dazu gehört für sie auch außerparlamentarischer Protest – wie die Beteiligung an einer Sitzblockade gegen einen AfD-Aufmarsch. Das trug ihr Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ein. .

Mit Ramelow, der gern präsidial auftritt, gibt es eine Arbeitsteilung. Hennig-Wellsow ist die, die ihm den Rücken freihält, sich um die Partei kümmert und eher im Hintergrund agiert. Mit ihrer pragmatischen, zielorientierten und burschikosen Art hatte sie maßgeblichen Anteil daran, dass 2014 in Erfurt das bundesweit erste Bündnis von Linke, SPD und Grünen zustande kam.

Wechsel nach Berlin käme für viele in Thüringen unerwartet

Ergebnisorientiert ist die frühere Eisschnellläuferin schon immer: Sie sei 14 Jahre ihres Lebens im Kreis gelaufen, sagte die ehemalige Leistungssportlerin einmal. „Aber auch im Kreis laufen bedeutet:, schneller zu werden und ein Ziel zu finden.“ Nun wird ihr nachgesagt, ihre Bahnen künftig gern in Berlin ziehen zu wollen. Allerdings käme ein Wechsel für viele in Thüringen unerwartet: 2021 steht wegen der schwierigen Mehrheitsverhältnisse – Rot-Rot-Grün fehlen vier Stimmen im Landtag – bereits die nächste Landtagswahl an.

Hennig-Wellsow lebt mit ihrer Familie in Erfurt. Sie ist verheiratet und hat ein Kind. Am Samstag feierte die Familie gerade Einschulung.

Hennig-Wellsow: weibliche Linken-Doppelspitze „charmante Idee“