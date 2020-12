Symbolische Entscheidungen: Höherer Rundfunkbeitrag beschlossen, Windräder im Wald verboten

Windradverbot, Geld für Schulen, Haushalt: Die Abgeordneten arbeiteten am Freitag eilig ihr Restpensum für dieses Jahr ab. Zuvor konnten sie sich testen lassen.

Am Freitagmorgen stellte der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Hey das Ergebnis seines Corona-Test online. „Negativ“ lautete das Ergebnis, was ihn erkennbar positiv stimmte. Auch bei den anderen Abgeordneten, Mitarbeitern und Journalisten, die sich mit einem Wattestäbchen traktieren ließen, fiel der Befund so aus. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog