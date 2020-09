Tag des Handwerks erstmals digital

Erfurt. Thüringer Betriebe präsentieren sich in Videos. Jungen Menschen werden Karriereperspektiven in mehr als 130 Berufen aufgezeigt.

Bereits zum zehnten Mal findet am heutigen Sonnabend bundesweit der Tag des Handwerks statt. Erstmals allerdings laden der Zentralverband des Deutschen Handwerks und die Handwerkskammern als Veranstalter in den Zeiten der Corona-Pandemie nicht zu Feiern auf zentralen Plätzen der Städte ein. Auch die drei Thüringer Handwerkskammern in Erfurt, Gera und Suhl beteiligen sich daran, den Tag erstmals digital auszurichten. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.