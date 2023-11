Demonstrationen Tausende rufen in Deutschland danach: Was ist ein Kalifat?

Berlin. Das Kalifat ist ein Schlachtruf der Islamisten. Wer für Deutschland einen Kalifen fordert, der wünscht sich einen Führer.

Sie rufen nach dem „Khilafah“. Die Aufregung darüber ist groß. Zumal viele der propalästinensischen Demonstranten auf deutschen Straßen nicht mal den Gazastreifen meinen. Sie wünschen sich ein Kalifat in Deutschland. Was ist das eigentlich?

Das Kalifat ist das Reich eines Kalifen, eine islamische Regierungsform. Der Kalif ist ein weltlicher, aber auch ein geistlicher Führer. Mohammeds Staat in Medina basierte auf so einem Modell: Der Religionsstifter des Islam war zugleich der Herrscher in seinem Machtbereich.

Der Kalif ist an die Scharia gebunden

Der Kalif setzt laut der Bundeszentrale für politische Bildung die Gesetze durch, verteidigt und vergrößert das Herrschaftsgebiet, lässt Beute und Almosen verteilen, überwacht die Regierung, vor allem ist er ein Wächter des Glaubens. Folgerichtig ist er in seinem Handeln an die Scharia gebunden. Im Islam meint man damit eine von Gott gesetzte Rechtsordnung.

Seit 1924 existiert ein Kalifat nur in islamischen Sondergemeinschaften vor allem in Westafrika. Politisch ist das Kalifat der Schreckensruf der Islamisten. Zum Beispiel rief der sich der Anführer der dschihadistischen Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, im Juni 2014 in Mossul zum Kalifen aus. Das Massaker an vielen Israelis am 7. Oktober erinnert an den IS. Die Terrororganisation wurde bekämpft und gestoppt, Baghdadi von einem US-Kommando in der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober 2019 bei Barischa in Syrien getötet.

Die Forderung nach einem Kalifat löst im Westen Sorgen aus. Der frühere Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin sah schon vor Jahren in einem Buch den Islam quasi auf dem Weg ins Kalifat. Vermutlich fühlt er sich durch die Protestbilder dieser Tage bestätigt.

Nur eine kleine Minderheit ruft nach einem Kalifat

Laut einer Studie der Deutschen Islam Konferenz (DIK) – „Muslimisches Leben in Deutschland 2020“ – leben in Deutschland zwischen 5,3 und 5,6 Millionen Muslime, etwa 6,4 bis 6,7 Prozent der Gesamtbevölkerung. Das Bundesamt für Verfassungsschutz schätzt die Zahl der radikalen Islamisten in Deutschland auf 27.480. Vermutlich befürwortet also nur eine kleine Minderheit ein Kalifat.

In Israel wird der Nahost-Konflikt seit Langem als Mischung aus Religion und Politik aufgefasst. Ein israelischer Botschafter in Deutschland warnte schon 2014, die Hamas wolle sein Land vernichten – und darüber hinaus ein globales islamisches Kalifat errichten.

