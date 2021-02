Pro-iranische Proteste vor dem Justizpalast in Antwerpen während des Prozesses gegen einen terrorverdächtigen Diplomaten der Islamischen Republik.

Antwerpen. In Antwerpen ist ein iranischer Diplomat nach Terrorvorwürfen zu langer Haft verurteilt worden – ein bisher einmaliger Fall in der EU.

Versuchter Anschlag Terrorplan in Europa: Iranischer Diplomat verurteilt

Am 30. Juni 2018 sitzt der CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Patzelt in einer riesigen Veranstaltungshalle in der Kleinstadt Villepinte nahe Paris. Er ist Gast bei der Jahresversammlung des Nationalen Widerstandsrats (NWRI) des Iran, zu der Tausende Menschen gekommen sind.