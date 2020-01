Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringen bekommt einen Tierschutzbeauftragten

Thüringen wird einen Tierschutzbeauftragten bekommen. Das sei mit der Linken und der SPD bei der Regierungsbildung verhandelt worden, sagte Umweltministerin Anja Siegesmund am Samstag am Rande eines Parteitags der Grünen in Apolda. Thüringen orientiere sich dabei am Beispiel Hessens. „In Hessen läuft das richtig gut.“

Eine zusätzliche Stelle solle aber nicht in der Landesregierung geschaffen werden. Vorgesehen sei, dass ein bisheriger Referatsleiter oder ein Fachmann aus einem Landesamt diese Position übernehme. Im Umweltministerium soll künftig auch die Zuständigkeit für Verbraucherschutz und eine Thüringer Tierwohlstrategie liegen.

Der Tierschutzbeauftragte soll sich nach Angaben von Siegesmund sowohl mit der Tierhaltung in der Landwirtschaft sowie dem Tierschutz bis hin zu Tierheimen beschäftigen. Jährlich werde dann ein Bericht vorgelegt, „der der Politik den Spiegel vorhält“, so die Grünen-Politikerin.

