Thüringen hilft:  Heilende Wärme gegen die Schmerzen

Marten (40) wohnt seit vielen Jahren im "Haus Mara" der Stiftung Finneck in Artern. Für Einrichtungsleiterin Kerstin Schneider ist es wichtig, die Fähigkeiten der behinderten Bewohner so lange wie möglich zu erhalten.

Der 40-Jährige Marten lebt seit 13 Jahren im Haus Mara, einer Wohnstätte für behinderte Menschen der Stiftung Finneck in Artern. Er leidet seit seiner Geburt unter einer schweren Spastik an Armen, Händen und Füßen. Seine Lunge ist stark geschädigt, muss mehrmals am Tag abgesaugt werden. Auch Sandra (39) lebt im Haus Mara. Wirbelsäule und Füße sind verkrümmt, sie leidet zudem unter starken Gelenkschmerzen.