Thüringen könnte bis zu 50 Flüchtlingskinder aufnehmen

Soll Deutschland weitere Flüchtlinge aufnehmen und so zur Lösung der dramatischen Lage im griechisch-türkischen Grenzgebiet beitragen? In Thüringen wären Weimar und Jena dazu bereit. Beide Städte haben sich dem „Bündnis Sicherer Hafen“ angeschlossen. Ihm gehören bundesweit rund 130 Städte an, die sich damit gegen die Abschottungspolitik Europas stellen wollen.

In Jena verweist Stadtsprecher Kristian Philler auf den entsprechenden Beschluss vom 10. April 2019. Darin heiße es: „Die Stadt Jena erklärt sich bereit, geflüchtete Menschen aus der Seenotrettung sofort und über den Verteilerschlüssel hinaus aufzunehmen.“ Voraussetzung dafür sei aber, dass Flüchtlinge in das Bundesgebiet einreisen dürften. „Dafür ist aber der Bundestag zuständig. Der Beschluss ist insofern bisher ein Symbol des Stadtrates Jena an die Bundesregierung“, so Philler. Würden Jena nach dem Königsteiner Schlüssel geflüchtete Menschen zugewiesen, sei die Verwaltung auf die Aufnahme vorbereitet.

Mehrere Dutzend Politiker aus Stadt, Land und Bund, Wissenschaftler, Mediziner, Privatpersonen sowie Vertreter von Bürgerinitiativen bekräftigten am Freitag die Gültigkeit des Stadtratsbeschlusses. In einem offenen Brief forderten sie Stadtrat, Landtags- und Bundestagsabgeordnete sowie Jenas Oberbürgermeister auf, Bund und Land zum Handeln zu bewegen. Verwiesen wird auf Landesaufnahmeprogramme für unbegleitete Minderjährige aus Griechenland, die in Thüringen, Berlin, Bremen und Hamburg diskutiert würden. „So könnten Städte tatsächlich zu ,sicheren Häfen‘ werden“, heißt es in dem Schreiben.

Auch in Weimar bestehe weiter die Bereitschaft, über den Verteilschlüssel hinaus Personen aufzunehmen, so Stadtsprecher Andy Faupel. Allerdings habe die Stadt bereits in den vergangenen Wochen zusätzliche Personen aufgenommen. Daher seien die Kapazitäten momentan bereits stark ausgelastet.

Für die Betreuung, Unterbringung und Versorgung von Unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) hat das Land Thüringen 2019 rund 50,6 Millionen Euro ausgegeben. Für 2020 plant es nach Angaben des Thüringer Bildungsministerium 55,7 Millionen Euro ein.

1Derzeit würden im Freistaat 443 UMA betreut, der bisherige Höchststand wurde Ende Februar 2017 mit knapp 1500 UMA registriert. Neue UMA seien in diesem Jahr unter anderem aus Afghanistan (8), Algerien (4), Albanien (3), Marokko (3), Syrien (3) sowie von der Elfenbeinküste, aus Ghana, dem Iran und Irak (je einer) gekommen.

Im Dezember 2017 seien von den Thüringer Jugendämtern neun Altersfeststellungen veranlasst worden, bei denen in allen Fällen die Volljährigkeit des Jugendlichen konstatiert wurde. Im August 2018 waren es sechs Altersfeststellungen, die Hälfte davon mit dem Ergebnis Volljährigkeit.

Wie das Ministerium weiter mitteilt, könnten derzeit für UMA aus Griechenland 50 Plätze in Thüringen bereit gestellt werden.