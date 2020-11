Thüringen verkürzt die Quarantäne-Zeit für Einreisende aus Risikogebieten von derzeit 14 auf zehn Tage. Damit wird die Regelung an frühere Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern angepasst. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Hingegen kann die Quarantäne nicht mehr mit Hilfe eines Tests vollständig vermieden werden. Die „Absonderung“ darf jetzt auch nach einem negativen Testergebnis frühestens „ab dem fünften Tag der Einreise“ enden, heißt es in dem Entwurf der Verordnung, der unserer Zeitung vorliegt.

Die neuen Regelungen soll am Samstag veröffentlicht werden und ab Sonntag gelten. Parallel dazu wird die jüngste Sonderverordnung, die den sogenannten Lockdown regelt, vorsichtig liberalisiert.

278 Neuinfektionen am Freitag in Thüringen

Wie vom Landtag gefordert, sind nun kinderreiche Familien von der Kontaktbeschränkung auf maximal zehn Personen ausgenommen. Außerdem treten die bereits vermeldeten Lockerungen im Jugendsport und in der 4. Fußball-Liga mit dem Sonntag in Kraft.

In Thüringen wurden am Freitag 278 Neuinfektionen gemeldet. 17 der 23 Landkreise und kreisfreien Städte gelten als Risikogebiete. Im besonders betroffenen Landkreis Hildburghausen befinden sich die Kindergärten im eingeschränkten Regelbetrieb. Das heißt, die Kinder müssen in getrennten Gruppen betreut werden.

217 Menschen in Thüringen bereits mit Coronavirus gestorben

Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen sind zudem ab Samstag alle öffentlichen Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter ausnahmslos verboten. Auch „nichtöffentliche Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als zehn Personen“ würden untersagt, hieß es vom Landratsamt.

In Thüringen starben nach den offiziellen Zahlen des Landes bislang 217 Menschen mit dem Coronavirus. Die Gesundheitsämter haben aber nach Informationen dieser Zeitung bereits in Summe 223 Tote gemeldet. Laut dem bundesweiten Register liegen 52 Covid-19-Patienten auf den hiesigen Intensivstationen; davon muss etwa jeder Dritte beatmet werden.

